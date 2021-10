Hija de Leslie Rosado le da un último adiós

En medio del dolor, lágrimas de impotencia y de anécdotas sobre lo “grandiosa” que fue su vida, los familiares de Leslie Rosado le dieron este martes 5 de octubre el último adiós. Sepultaron su cuerpo en el cementerio Jardín Memorial de Santo Domingo Norte.

Durante la ceremonia, el esposo de Leslie, Javier Martínez, le encargó a la fenecida “cuidar en el cielo” al otro hijo que estaban esperando, puesto que al momento de su muerte Leslie estaba embarazada de un ser al que planificaban llamar “Elías”.

Leslie Rosado fue descrita por sus familiares como una mujer tenaz, muy profesional, y amorosa. “Una gran hija”, “una excelente madre” que se fue de este mundo llena de ilusiones y proyectos por concluir.

“No puedo explicar nada, no tengo palabras. Siento que ella sigue aquí, no lo acepto… Aunque su cuerpo no habita en esta tierra y no puedo escuchar su voz, ella se quedará conmigo para siempre”, dijo su hija de 15 años, quien estuvo durante el suceso en que su madre perdió la vida.

“No quiero que pasen los días ni las noches sin que estés aquí. Quiero llorarte siempre para que sepas lo mucho que te amo. Me has dejado como un pajarito que lo soltaron sin rumbo”, dijo entre llantos, la adolescente.

Los familiares de Leslie Rosado agradecieron las muestras de afectos y solidaridad que han tenido desde el pasado sábado, cuando ocurrió el suceso.