Fiscal Milcíades Guzmán asegura choque de yipeta de Leslie fue con un carro, no con moto del cabo

Por Rafael Zapata

SANTO DOMINGO.- El fiscal titular de la Fiscalía de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, afirmó este martes que la yipeta que conducía la arquitecta Leslie Rosado Marte a la hora de su muerte fue impactada en la parte delantera con un carro, no con la motocicleta del cabo Janli Disla Batista, como este declaró.

Guzmán explicó que el choque se produjo porque ella desesperada entró en vía contraria, para doblar hacia el Club Náutico de Boca Chica, donde, según dijo, estaba su familia y pretendía retornar de manera desesperada por la persecución que el alistado realizaba en su contra.

“Entonces, ahí ella impactó con un carro y eso está comprobado porque la persona que estaba dentro de su carro parada, a quien ella chocó, hizo el reporte a la Digesett y nosotros tenemos incluso una grabación donde él nos dice a nosotros dos cosas importantes, que es ahí donde ella choca de manera frontal su vehículo, lo que descarta que se haya deteriorado con un choque a la motocicleta y, segundo, nos dice que en el lugar donde él le da muerte escuchó dos detonaciones, no una sola”, puntualizó.

Al ser entrevistado en el programa El Dia, que se transmite por Telesistema, canal 11, Guzmán indicó que evidentemente fue un disparo que le causó la muerte a Rosado Marte, pero que hubo dos al momento de ser ultimada.

En ese sentido, Guzmán dijo que la teoría de que a Disla Batista se zafó un disparo se descarta.

“Pero también hay otro problema, él había dicho que golpeó el cristal y se la zafa un disparo porque no sabía que su arma estaba manipulada, y usted se pregunta cómo él no sabía que su arma estaba manipulada siendo un policía que viene dándole persecución a un vehículo al que usted le hecho cuatro disparos”, cuestionó Guzmán.

Con respecto a la persona que conducía la motocicleta mientras el cabo iba disparando, al cual identificó solo como Argenis, dijo que este ha quedado de entregarse en la tarde de hoy.

Guzmán también dijo que trabajan en el levantamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en todo el trayecto de la persecución para aportar todos los detalles necesarios en la investigación.

Motocicleta no presenta daños

El representante del Ministerio Público sostuvo que tras verificar la motocicleta en la que transitaba Disla Batista pudieron observar que la misma “no presentaba ningún tipo de atrofia aparatosa, y que no había destrucción tal”.

De igual forma, dijo que tienen las evaluaciones médicas de ambos niños que fueron llevados a una clínica y no presentan laceraciones, sí la señora, “aunque no de importancia, no de tal magnitud”.

No obstante, el fiscal dijo que hasta el momento las investigaciones no descartan que pudo haber existido algún roce de vehículos, “pero habría que ver si en efecto fue un roce de vehículos provocado por ella (Leslie) y si a ella la impactaron, pero la teoría de ellos es que fue ella que los impactó.

Agregó que de ninguna manera se justificaba su muerte si en efecto si la hoy occisa realmente impactara su motocicleta.

“No se justifica que él abordara otra motocicleta con otra persona y le diera persecución por un largo trayecto, en la cual, impactos de balas comprobados hay dos en la parte de atrás del vehículo y hay un impacto de bala en el neumático trasero derecho”, aseguró.

Guzmán significó que, “en otra palabra, en esa persecución esta persona iba intentando matar a quien va dentro del vehículo, porque el que dispara a mansalva dentro de un vehículo que lo que tiene como protección son cristales, pues evidentemente que tiene una intención homicida”.

Asimismo, el representante del Ministerio Público dijo que supone que durante la persecución no solo se produjeron tres disparos, “porque un vehículo en movimiento no cualquiera, y máxime si hay video que hubo mucha distancia entre el vehículo y él no se impacta tan fácilmente con tres balas simplemente, hay que disparar mucho”.

Con respecto al camión que se observa en un video de un aparente cuerpo policial o militar durante la persecución a Rosado Marte, Guzmán sostuvo que están indagando.

“Estamos investigando, pero a nosotros nos dijeron que en el lugar del hecho había un camión de la Policía, con muchos policías, pero que no han podido comprobar si se trata de ese camión que se ve en el video o si era uno que estaba ahí parado haciendo algún tipo de servicio”, expresó.