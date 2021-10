Farruko acusó de “doble moral” al Gobierno dominicano en cuanto a la música urbana. ¿Por qué el Gobierno no le hace un reconocimiento a Tokischa?”

El artista puertorriqueño Farruko acusó de “doble moral” al Gobierno dominicano en cuanto a la música urbana se refiere y se cuestionó el porqué no reconocen a la controversial cantante Tokischa por ser la primera dembowsera en llegar a los Latin Billboards.



“Tanta Mi#%$ que hablan de Tokischa y Tokischa en los Billboards representando a República Dominicana, la primera dembowsera mujer ¿por qué no dicen eso? ¿Por qué el Gobierno no le hace un reconocimiento a Tokischa?”, se cuestionó el boricua.



La estrella del reguetón aclaró que no se estaría reconociendo que canta “20 loqueras”, pero “está representando el país”.