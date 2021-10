Falleció el joven actor Octavio Ocaña, quien fue conocido como “Benito Rivers” en la serie Vecinos de Televisa.

Este sábado se reportó la muerte de Octavio Ocaña, quien fue conocido por su amplia participación como “Benito Rivers” en la serie Vecinos de Televisa. Así, ante la terrible noticia, el elenco de dicho programa televisivo externó su sentir.



El primero fue Eduardo España, el cual interpreta el papel de “Germán Martínez” y acompañó temporada tras temporada al actor que lamentablemente falleció.



“Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote”, fue el mensaje que compartió desde su Twitter.



Asimismo, el productor de la serie, Elías Solorio, externó su incredulidad ante los hechos y lamentó que la pérdida de un gran amigo.



“No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio . Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos . Buen viaje , Benito”, expresó.



Alejandro de Marino “El Borre” agradeció formar parte de la serie y el tener la oportunidad de conocer a alguien como Ocaña.

¿Qué le ocurrió a Octavio Ocaña?



Aunque aún no hay una versión oficial por parte de las autoridades, los reportes preliminares indicaron que presuntamente, el joven de 22 años murió después de participar en una persecución policial y recibir impactos de balas.



De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez), el actor supuestamente estuvo dos días consecutivos en Villa Nicolás Romero con dos conocidos y se presume que, durante la tarde del viernes pasado iban abordo de una camioneta gris y portaba un arma de fuego.



Así, al momento de que los agentes sospecharon del vehículo y les ordenaron detenerse, Ocaña y sus acompañantes se dieron a la fuga. No obstante, además de los presuntos disparos, el choche se estampó.



EL ARMA en LAS MANOS de BENITO Así halló la policia de @GobIzcalli al actor Octavio Ocaña. En las manos llevaba su pistola, y en su camioneta algunos vasos con bebidas alcoholicas. Los agentes le ordenaron detenerse y él aceleró. Acabó estrellándose y muerto de un disparo”, remarcó el periodista.



Medios locales indicaron que la persecución ocurrió sobre la autopista Chamapa-Lechería y posteriormente acudieron al sitio elementos de Protección Civil.