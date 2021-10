El Jeffrey se sumo a los hombres han decidido utilizar faldas.

El merenguero El Jeffrey se sumó a la ola de los hombres que han decidido utilizar faldas en su vestuario como una forma de «adaptarse a los nuevos tiempos».



Así lo dejo saber el intérprete, quien aclaró que al utilizar una falda «trato de hacer cosas diferentes» ya que le «gusta agradar a mis fanáticos, dar un buen espectáculo sin faltarle a los valores morales y éticos». Expresó que la falda en los hombres es propia de la cultura de Escocía y que al agregarla a su look solo busca ser «original y vanguardista».



«Quiero decirles a todos mis fanáticos que soy un artista qué que desde mis inicios he sido vanguardista un artista original con mi esencia creyente Fielmente de Dios qué siempre me he adaptado a los nuevos tiempos», expresó el merenguero a través de un mensaje en sus redes sociales.



Dijo que «ha manejado una carrera impecable y que respeto todas las críticas positivas o negativas al final del camino se lo que quiero y hacia dónde voy, las críticas negativas no me molestan al contrario me dan fuerzas para seguir adelante que sobre mis hombros está levantar nuestra música qué tantas personas reniegan de sus raíces soy dominicano a mucho orgullo y merenguero hasta la tambora».

Aseguró que todos los logros que ha conseguido a lo largo de su carrera es porque «siempre me atrevo y le exhorto a todos ustedes que se atrevan hacer cambios en sus vidas siempre y cuando no pongan un juego su moral, los buenos valores, la dominicanidad, ni sus principios».



«Soy un artista, amo la música, amo el arte amo la cultura y amo la moda y puedo hacer lo que quiera porque Dios me dio el don de cantar. Que Dios le bendiga a todos», concluyó.



El merenguero se presentó con este nuevo atuendo durante su actuación en el programa de Telemicro de «Extremo a Extremo» la tarde de este miércoles.