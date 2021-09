Santo Domingo:-El comunicador y productor de televisión, Salvador Holguín, reveló este viernes que tiene evidencias de que el destacado periodista Dany Alcántara tiene supuestamente vínculos directos con el narcotráfico.





Al ser entrevistado para Las Exclusivas de José Peguero, Holguín aseguró que tiene las evidencias en sus manos sobre los vínculos y nexos de Alcántara con narcotraficantes.





“Nada más quiero revelar eso, va a salir en los próximos días.

Él tiene vínculo andando con un capo en su casa, en su finca y andando con narcotraficantes en helicópteros”, dijo.









Manifestó que uno de esos capos le confesó que en esos viajes que hacía Dany Alcántara, con expresidentes hacía el exterior, traía cosas ilícitas que en su momento serán reveladas con evidencias.





La reacción de Salvador Holguín, se produce luego de que Alcántara lo tipificó como una bocina del Gobierno, por su defensa a la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader, pidiendo al mandatario que se desligue de quien considera un vocero de Quirino Ernesto Paulino, quien fue procesado en los Estados Unidos por narcotráfico, además de exigir a organismos de inteligencia evitar todo contacto con Holguín y el presidente.





“Dany Alcántara no es íntegro, él es un comerciante, atrapa cheles del periodismo, él es un mercenario del periodismo, yo lo puedo demostrar, más él me atacó y me quiso vincular a alguien que yo solamente entrevisté (Quirino Paulino)”, expresó.





Holguín afirmó que no le acepta a nadie que cuestione su moral y que quiera hurgar en su integridad física, moral y personal como, a su juicio, hizo el periodista Dany Alcántara.





“Lo que pasa que ya él como toda bocina vulgar y descarada quería venir a quitarle el espacio que nos ganamos con el presidente Abinader, tras fajarnos para llevarlo a la Presidencia, y no se lo vamos a permitir, que se faje a trabajar y deje de cuerear periodísticamente, jugando su rol de opositor, porque trabajó que el PLD se quedara en el poder”, puntualizó.





Reiteró que en los próximos días estará revelando con evidencias fidedignas el supuesto vínculo de Alcántara con narcotraficantes