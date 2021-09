Luis Abinader: “En año y medio evaluaremos probabilidad de una reelección consecutiva”

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader expresó que evaluará el tema de una repostulación por un segundo periodo consecutivo en un año y medio y afirmó que existe la posibilidad de que aspire a un segundo mandato consecutivo.

Al ser entrevistado en el programa "El Sol de la Mañana", el mandatario manifestó que no jugará "a la hipocresía" y no descartará las probabilidades de ese segundo periodo presidencial.

"Yo no voy a venir aquí a, como muchas veces se hace, a jugar a una hipocresía de que yo no voy a una reelección, hay posibilidad de una reelección consecutiva, yo lo voy a analizar en un año y medio, señores yo tengo que trabajar, tengo que cumplir en un cronograma… nosotros tenemos pendiente el aumento a la Policía en 500 dólares, nosotros no podemos seguir con el sistema de salud que tenemos, aquí no hay una red de trauma, no hay ambulatorio de cáncer, solo en Santo Domingo, tenemos demasiados temas pendientes que tenemos que ir encaminando, dentro de año y medio evaluaremos esa probabilidad", indicó Abinader durante su intervención en el programa radial.null

Mientras estaba en la oposición, el hoy jefe del Poder Ejecutivo siempre mostró y fijó posiciones contrarias a la reelección presidencial consecutiva pero como la misma es permitida por la actual Constitución, la posibilidad nunca fue del todo cerrada y durante el pasado mes de abril le solicitó a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tocar ese tema por los próximos 2 años y concentrarse en las labores de gobierno que le encomendó la sociedad dominicana.https://www.ad-sandbox.com/static/html/sandbox.html

Ese mismo mes se produjo un pronunciamiento del dirigente del PRM, Franklin García Fermin, quien dijo que se plantea una reforma a los estatutos del ente político para permitir un nuevo período presidencial, sin embargo justo al día siguiente el presidente del partido y ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que Abinader no está pensando en reelección.null

"El presidente está concentrado en gobernar, en sacar a este país de la crisis y en generar empleos; no hay otro proyecto ni otra idea que nos mueva a eso", expresó Paliza ante periodistas que cubren Palacio Nacional e incluso agregó que ha visto a un "Abinader molesto" cuando alguien le aborda sobre el tema.

Actualmente, el artículo 101 de los estatutos del partido oficialista establece que "hasta tanto el Partido Revolucionario Moderno (PRM) convoque un congreso para debatir el tema de la reelección presidencial, la misma estará prohibida".

Una reforma a los estatutos del partido de Gobierno ha estado en carpeta desde mediados de este año, sin embargo aún no han realizado la convención que se necesita para lograr la aprobación de los militantes.