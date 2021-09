Legisladores, incluidos perremeístas, piden renuncia de Chú Vásquez o que Abinader remueva la mata en área seguridad

Por: Joel Suriel Legisladores de distintas bancadas del Congreso Nacional han pedido este lunes que el ministro de Interior y Policía, Jesús – Chu – Vásquez, renuncie de su cargo por el aumento de los hechos delictivos que se han registrado en el país en las últimas semanas.

Otros congresistas pidieron al presidente de la República, Luis Abinader, que remueva la mata en el área de seguridad, porque los funcionarios no han dado resultados favorables con el aumento de la delincuencia.

Tal es el caso del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Ramón Bueno, quien pidió al mandatario Abinader revisar cuáles son los funcionarios del área de seguridad en el país que están fallando en sus funciones.

El legislador confió en que esos cambios en el área de seguridad se hagan antes de la Reforma a la Policía Nacional, porque de seguir el aumento de la delincuencia que se observa últimamente "estaríamos feos".

"Yo le voy a recomendar que revise los funcionarios que tiene en el área con la seguridad nacional, esto no es de bla, bla, bla, esto es de hechos y él tiene que ver cuáles funcionarios de esa área le están fallando. Mantener la seguridad, por lo menos trabajarla, no es hablar duro, que revise los funcionarios antes de la reforma, en dos años estaríamos feos si la cosa sigue como va", dijo Bueno.

Mientras, el vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, exigió al ministro de Interior y Policía presentar renuncia de su cargo, porque en el país, a su entender, se están viviendo momentos de "sálvese quien pueda".

"Ante el estado de indefensión que vive la República Dominicana, el ministro de Interior, Jesús Vásquez, debe renunciar. Estamos viviendo el sálvese quien pueda, no es posible que el pueblo dominicano viva en el estado de inseguridad como el que se está viviendo ahora en el gobierno del cambio, el gobierno de Luis Abinader y el PRM", indicó el senador de Elías Piña.

Otro que opinó en similares términos es el diputado de Santo Domingo Este Luis Henríquez, quien dijo que la población expresa preocupación por el aumento de la criminalidad cuando funcionarios como Chú Vásquez dicen que no hay recursos para enfrentar la delincuencia.

El legislador también criticó la postura del presidente Abinader, quien ayer dijo que el problema de la delincuencia sería resuelto en unos dos años, lo que evidencia, según Henríquez, que el mandatario no arribó al Estado dominicano con una visión de gobierno en materia de seguridad.

"La ciudadanía está preocupada porque ve como ha aumentado la delincuencia en la República Dominicana, toda vez de que un funcionario del Gobierno dijo que no tiene recursos para enfrentar la delincuencia, el principal que tiene que ver con seguridad, y entonces el presidente de la República dice que le den dos años, evidentemente que el cambio no obedecía a una visión de gobierno para temas tan importante como la seguridad ciudadana", indicó el congresista peledeísta.

Sin embargo, el diputado del PRM Ignacio Aracena defendió la postura del mandatario Abinader sobre una posible solución de la delincuencia en dos años, indicando que todo se trata de un plan a largo plazo que el Gobierno está trabajando para presentárselo a la sociedad dominicana.

Aracena indicó que los funcionarios que no se ajusten al esquema de trabajo del presidente Abinader deben renunciar y valora que el jefe de Estado mueva de su puesto a quien tenga que mover.

"Él ha dicho un plan de dos años, pero no significa que él no ha hecho lo que se tiene que hacer, se ha estado trabajando en la implementación de una gran estructura para presentar a la sociedad dominicana todo un plan de seguridad ciudadana. Bueno es un clamor (pedido de renuncia a Chú Vásquez) que nosotros respetamos, todos los funcionarios que no se ajusten al plan de trabajo que establece el propio presidente de la República tienen que renunciar, nosotros valoramos que el presidente remueva a quien tenga que remover", indicó el diputado perremeísta.

Ayer, el presidente Luis Abinader indicó el Gobierno se encuentra en estos momentos monitoreando las estadísticas para verificar dónde ha aumentado y dónde se ha reducido la criminalidad.