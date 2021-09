J Balvin está nominado, pero arremete contra los Latin Grammy por “irrespetar” el género urbano. Pidió a sus colegas no asistir a la premiación.

J Balvin obtuvo cuatro nominaciones a los Latin Grammy. Sin embargo, el artista colombiano arremetió contra la Academia Latina de la Grabación afirmando que “no los valoran, pero lo necesitan”.



Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó la estrella de la música urbana en Twitter.



En ese sentido, instó a sus colegas a que no asistan a la premiación que será el próximo 18 de noviembre.



“Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento”, agregó.



No es la primera vez que los artistas urbanos protestan contra la Academia, en el 2019 las principales figuras de la música urbana se unieron en una campaña “Sin reggaetón no hay Latin Grammy”.



Daddy Yankee fue uno de los primeros que inició la queja urbana: “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante: su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto”.



Nicky Jam también apoyó el movimiento, al igual que el colombiano J Balvin, quien posteó la imagen que se está usando para el hashtag con el mensaje: “Por la cultura y el movimiento”.