J Balvin a El Alfa tras imagen mostrando dinero "si su madre lo ve en una fotografía como esa le deja de hablar, además, de darle una “pela”.

El cantante colombiano J Balvin ha reaccionado a unas imágenes compartida por el criollo El Alfa, en el que le dejó entrever al dominicano que si su madre lo ve en una fotografía como esa le deja de hablar, además, de darle una “pela”.



“Donde mi mamá me vea con una foto así me deja de hablar y me da una pela”, respondió el artista colombiano al intérprete de “Curazao”.



Las capturas a las que J Balvin se refiere es una publicada por el “Animal” en el que se le ve con una gran cantidad de dinero que no le cabe en su brazo en el que expresa que esa cantidad de efectivo es la mitad de lo que le pagaron por su show el 15 de octubre en el Smart Financial Centre en el Sugar Land en Texas para una capacidad de seis mil cuatrocientas personas.



“130K LA MITAD DE UN SHOW NO ME CABE EN UN BRAZO MOTÍVATE TU TAMBIÉN PUEDES!! #260k #texas”, dijo el Alfa.



Gira del Alfa:



El exponente urbano Enmanuel Herrera “El Alfa” se presentará desde octubre hasta diciembre una de las giras más importantes de su carrera musical.



El Alfa tendrá siete presentaciones en el mes de octubre en Boston, Florida, Georgia, siendo la más trascendental su primera presentación como solista en el Madison Square Garden de New York este 22 de octubre.



Un total de diecisiete conciertos tendrá el dominicano, que también incluirá a California, Phoenix, Colorado, Las Vegas, México, Curacao, y el cierre será en Puerto Rico en el Coliseo de San Juan, en la Isla del Encanto.