Identifican hispano ultimado a tiros mientras desayunaba en Providence

PROVIDENCE, RI.- Fue identificado como Jorge García, de 38 años, el hombre ultimado a tiros mientras desayunaba en un restaurante de la Broad Street, en Providence, el pasado fin de semana. Se trata del homicidio número 19 ocurrido en lo que va de este año en la capital de Rhode Island.

El hecho de sangre ocurrió el sábado 25 de septiembre, alrededor de las 9:00 de la mañana, mientras García se encontraba en el establecimiento Roque's Café Restaurant. Tras ser baleado, García fue llevado al Rhode Island Hospital, donde expiró poco después producto de la gravedad de sus heridas. La víctima deja siete hijos en la orfandad.

De acuerdo con el jefe de Detectives del Departamento de Policía de Providence, mayor David Lapatin, la víctima estaba comiendo en la barra del restaurante junto a un amigo, cuando un hombre hasta el momento no identificado, abrió la puerta del restaurante, lo apuntó directamente con un arma y le disparó varias veces, lo que lleva a los investigadores a pensar que García era el objetivo del ataque. El caso está bajo investigación y hasta ahora no hay personas detenidas o sospechosas.

"Nos lo quitaron cobardemente", expresa su hermana Ruth García, en una publicación en el portal GoFundMe, en la que solicita ayuda para poder costear los gastos de los servicios fúnebres. Describe a su hermano como "una de las personas más divertidas que he conocido, siempre cantaba y hacía videos estúpidos", y agrega que su familia está "completamente destrozada", por la manera trágica en que le fue arrancada la vida a su hermano. "El no estaba haciendo nada malo, pero desayunaba para luego ir a trabajar y esta persona decidió que ya no quería a mi hermano en este mundo", afirma.

García, quien era conocido por el sobrenombre de "Shorty", era de origen dominicano y residía en de Providence. En su obituario, sus familiares se refieren a él como "el alma de la fiesta dondequiera que estuviera", alguien que disfrutaba pasar tiempo con su familia, y que era bien conocido por su personalidad carismática y espíritu solidario.

Los restos de García serán velados este jueves 30 de septiembre de 9 a 10: 30 de la mañana, seguido de un servicio a las 10:30 am, en la Funeraria A.A. Mariani & Son, 200 Hawkins Street, Providence. El sepelio será en el Pawtuxet Memorial Park Cemetery, Warwick.