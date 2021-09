El público se quedó esperando un gran homenaje a Johnny Ventura en los Latin Billboard. "Un segmento musical que nunca se presentó

Por Daniela Pujols-diario libre



Durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina el destacado músico y productor dominicano, Wilfrido Vargas, elogió la memoria del legendario merenguero Johnny Ventura.



El veterano cantante afirmó lo siguiente: "Sin Johnny Ventura, no existiera Wilfrido Vargas".



"Él es el papá mío, el papá tuyo, es el papá de todos", expresó en medio del aplauso de los asistentes.



A pesar de las sentidas palabras de Vargas, la audiencia se quedó esperando por un segmento musical que nunca se presentó aunque se creó una expectativa en torno al reconocimiento póstumo.



Me gustaría que desde el cielo escuche los aplausos de todos ustedes", finalizó quien fuera en su momento su rival en el merengue.



Acto seguido, en la pantalla presentaron un compendio de imágenes y videos de la trayectoria del "Caballo Mayor", destacando su energía y alegría, así como su paso por grandes escenarios.



Al finalizar los poco más de dos minutos del homenaje, se escucharon los toques de una tambora, dando una ilusión de que un "Merenguero hasta la tambora" sonaría, en cambio, la gala se fue a los comerciales.



Ante la falta de un show musical que exalte las canciones más emblemáticas del afamado cantautor, tanto el público en la gala, incluyendo a artistas, además de las redes sociales, se quedaron esperando por el “homenaje”.



En tanto que se hizo un reconocimiento en memoria de fenecido "Divo de Juárez", Juan Gabriel a cinco años de su partida. Yuri fue una de las artistas que entonó sus éxitos como "Abrázame muy fuerte".



Otro fue a la cantante Paquita la del Barrio, quien subió al escenario con Ana Bárbara.



Daddy Yankee recibió el Premio Billboard Salón de la Fama, cantó varios de sus temas recientes y valoró que la disciplina lo ha llevado hasta la cima.



Reacciones; preocupación por la música tropical



Diversos usuarios han manifestado su disgusto por lo “frío” que fue el momento póstumo. Tanto así que en Twitter etiquetaron las cuentas de la premiación. Otros lamentaron la posición relegada de los ritmos tropicales.



"Con todo respeto a los organizadores de los @LatinBillboards, el caballo Johnny Ventura se merecía más que un pequeño reconocimiento póstumo. ¿No pudieron invitar a merengueros para hacer un popurrí de sus éxitos?", consideró Ramón Glass, el líder de la orquesta Merenglass, radicada en México.



"Lo que esos premios hicieron con Johnny Ventura #Billboards2021 fue un abuso, él se merecía mucho más. Pero la música es negocio y el Caballo Mayor ya no les dejará $$$", comentó el usuario @leoobjio.



"Johnny Pacheco, Johnny Ventura, Larry Harlow, Roberto Roena... Nefasto año para el son, el guaguanco, boogaloo, el montuno, la pachanga, la charanga y todos los demás que unimos en uno solo llamado salsa", fue la opinión de @diegomandomar.



"Me quedé esperando un musical de Johnny Ventura", dijo @arilynleyba26.



"Muchos homenajes musicales con actuaciones en los Latin Billboards ( aunque algunos no me impactaron) y para Johnny Ventura prácticamente unas palabras", expresó el periodista Juan Carlos Jiménez de @fuegoalalata.



"El que presenció el insulso “ Homenaje “ a Johnny Ventura en los premios #latinbillboards2021 ; Ya tiene una clara idea del larguísimo camino que tendrán que trillar los artistas Afrolatinos para que sean valorados en su justa dimensión", reflexionó en Twitter el usuario @ranaprieta.



Durante 60 años de carrera Ventura grabó más de 100 álbumes.



El merenguero Juan de Dios Ventura Soriano, cuyo nombre artístico era Johnny Ventura, falleció en julio pasado, a los 81 años de edad.



El "Padre del merengue moderno" fue despedido por una multitud en las calles de Santo Domingo. Su música fue muy popular en todo el área del Caribe con unas letras innovadoras y un pegajoso ritmo, acompañado de su grupo El Combo-Show.



Colaboró con grandes de la música tropical como Johnny Pacheco, Celia Cruz y El Gran Combo de Puerto Rico.