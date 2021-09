Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, libera a Bartolo Colón de pago de 4.5 millones de dólares a médicos dominicanos

El lanzador dominicano fue beneficiado por una sentencia de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, luego de que el tribunal de alzada determinara como inadmisible el reclamo judicial que se lanzó en su contra



Bartolo Colón tiene motivos para estar contento en el día de hoy, al menos por el momento, luego de recibir la gran noticia de que de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, en República Dominicana, anulara la sentencia de primer grado en la que se le obligaba a pagar el diez por ciento de sus ganancias en Grandes Ligas durante sus últimos años como pelotero en Estados Unidos.



Fue revelado hoy que de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial de Santiago declaró como inadmisible la demanda lanzada en contra de Colón por los doctores dominicanos Sergio Rafael Guzmán Durán y Leonel Liranzo. La discusión entre el pelotero y los galenos nace de un alegado acuerdo en que se le realizó un tratamiento con células madre para ayudarlo a volver a MLB.



El tribunal de primera instancia condenó a Colón al pago de 4.5 millones de dólares estadounidenses durante el 2019, reconociendo un supuesto acuerdo verbal entre el pelotero y los médicos en el cual, si la cirugía funcionaba, Colón debía pagarles el diez por ciento de sus ganancias en caso de volver a MLB, mientras que, si no funcionaba, dicho procedimiento sería libre de costos.



De acuerdo con la demanda inicial, Bartolo Colón fue sometido a un procedimiento médico con células madre durante el 2010 para ayudar con la recuperación de tejidos lesionados en su hombro derecho, los cuales le impedían lanzar.



Colón y sus abogados indicaron, una vez se condenó al pelotero, que se sentían completamente desilusionados con la decisión del juez que conoció su caso, por lo que inmediatamente iniciaron el proceso de apelación de la sentencia. La Corte de Apelación decidió revocar la sentencia de primer grado, indicando la inadmisibilidad de la misma, por lo que, al menos por el momento, no tendrá que pagar el dinero al que fuese anteriormente condenado.



Los doctores Guzmán y Liranzo tienen oportunidad de recurrir la sentencia de la Corte de Apelación ante la Suprema Corte de Justicia dominicana, quien tendrá la última palabra sobre el expediente que se dirige a cuatro años en los tribunales dominicanos. De no realizar recurso alguno, “The Big Sexy” quedaría liberado de manera definitiva del referido pago.