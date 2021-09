Alexandra MVP asegura que Héctor Acosta le envió mensajes privados por Instagram.

La instagramer Alexandra Hatcu, mejor conocida como Alexandra MVP, afirmó que recibió mensajes privados halagadores en sus redes sociales por parte del merenguero Héctor Acosta “El Torito”.



“¡Si! El me escribió, pero yo no lo conozco ni nada…” confesó la influencer en su más reciente entrevista para el el programa ‘’Finanzas con humor’’, conducido por Manolo Ozuna y Juan Carlos Guilbe a través de la plataforma YouTube y Telemicro Internacional.



Al ser cuestionada por el humorista y el asesor financiero, sostuvo que dichos mensajes los recibió hace ya dos años, via la cuenta de Instagram del senador por la provincia Monseñor Nouel: “Yo no recuerdo bien, tendría que chequear pero me puso que Dios me bendiga siempre”, dijo Alexandra.



La también modelo y empresaria habló sobre este tema y otros aspectos de su carrera en la entrevista que se encuentra publicada en el canal de YouTube “Finanzas con humor”.