Tokischa pide disculpas públicas por afrenta a la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia en Jarabacoa.

La exponente urbana Tokischa pidió disculpas públicas por las fotos provocativas que compartió en sus redes sociales posando de manera sensual en el santuario de la Virge de Nuestra Señora de la Altagracia en Jarabacoa.



"Quiero pedir disculpas a toda la comunidad religiosa de La Vega y Jarabacoa por las fotografías que hice. Esas fotos no las hice con intención de ofender, sino de mostrar que cualquier persona puede orar venga de donde sea o sea lo que represente, y lamento mucho que se hayan ofendido, les pido disculpas y un abrazo para todos", expresó la intérprete.



En el acuerdo con la Fiscalía de La Vega se estableció que la joven debía pedir disculpas públicas.



También se acordó que ella no podrá visitar los santuarios de esa provincia durante un año, además del pago de un salario mínimo.



El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, había depositado una querella en contra de la cantante, luego de que salieran a la luz unas fotografías suyas en las que posaba de forma “muy sensual” en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia en la carretera La Vega-Jarabacoa.



A la salida de la audiencia ni la cantante ni su abogado, Félix Portes, ofrecieron declaraciones a la prensa. Fue visible la alegría en el rostro de Tokischa mientras se dirigía al vehículo que la transportaba.



La querella del alcalde de La Vega indicaba que la cantante había “profanado el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia (Virgen del Puerto)", ubicado en la carretera Federico Basilis, en Bayacanes, entre La Vega y Jarabacoa.



A la salida de la audiencia el abogado del ayuntamiento de La Vega dijo que respetaba la decisión aunque no la compartía.