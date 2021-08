Mi observatorio:

POR LUIS D. SANTAMARIA

( El autor es periodista. Reside en Monte Plata ).

Que desesperados son los peledeístas pretendiendo que el presidente Luis Abinader resuelva como arte de magia los innumerables problemas sociales que dejaron al salir del poder tras más de veinte años de gobiernos.

Quieren que el presidente y el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) soluciones de golpe y porrazo el desastre económico en que dejaron el país durante su desacertado paso por del poder.

No, así no señores ustedes no tienen calidad moral para criticar el enorme esfuerzo que está realizando el presidente Luis Abinader para tratar de solucionar partes de los innumerables problemas que les dejaron.

Hay que ser muy mezquino para no reconocer el gran esfuerzo que realiza el mandatario para solucionar parte de los problemas nacionales que impiden que los dominicanos mejoren sustancialmente sus condiciones de vida.

El salir con payasada como la de decir que es una “rendición de cuentos” La rendición de cuentas del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader no es más que una falta de respeto inaceptable de parte de un alto dirigente del PLD.

Estados Unidos al gobierno de RD

Estados Unidos elogió los cambios que lleva a cabo el Gobierno de Luis Abinader hacia una mayor transparencia y su deseo de consolidarlos para las futuras generaciones.Al mismo tiempo, manifestaron al presidente Luis Abinader su disposición de ser su aliado en este esfuerzo.

Hablando en representación del gobierno estadounidense, el encargado de negocios de la embajada norteamericana en el país, Robert Thomas, dijo que esos cambios tienen el potenciar de ser transformadores para la República Dominicana.

“Nuestro equipo de la Embajada de los Estados Unidos está hoy aquí porque queremos ser su socio en este esfuerzo”, puntualizó el diplomático.Thomas aplaudió el compromiso del Gobierno del presidente Abinader con la independencia de la Cámara de Cuentas y destacó la transparencia del proceso de selección de la nueva junta directiva.

Su valoración fue expresada en el acto donde los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos iniciaron este miércoles, con la participación del presidente Abinader, un diálogo de alto nivel sobre reformas institucionales, que incluye ratificación y extensión de acuerdos.

A través de la Carta de Acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada estadounidense en Santo Domingo entregará 6.6 millones de dólares para la reforma de la Policía Nacional.

Los acuerdos fueron firmados por el viceministro de Relaciones Exteriores, Rubén Silié, y Robert Thomas en el Palacio Nacional.

El presidente Abinader se refirió a la buena sintonía entre la administración estadounidense y la dominicana, que encuentran en la seguridad ciudadana un elemento común, a la que prestan la mayor atención y, sobre la cual, entiende necesaria la colaboración al más alto nivel.Manifestó gratitud por el gesto por la importancia que tiene para el Gobierno completar la reforma policial cuanto antes.

Sostuvo que del éxito de un efectivo sistema de seguridad ciudadana se desprenden las garantías de paz y libertad de los pueblosReafirmó que tiene el compromiso con la ciudadanía de que la República Dominicana será un país para la convivencia y el respeto a los derechos individuales, el crecimiento económico y el desarrollo de las familias y sus proyectos de vida.

El jefe de Estado destacó, asimismo, la importancia del Plan Nacional de Seguridad que presentó hace unas semanas y de su consecuente comisión como un avance en esa línea sobre la que quieren trabajar desde el Gobierno.“Con la formalización de ese grupo de trabajo dimos el primer paso para la tan anhelada transformación y profesionalización integral de nuestra Policía Nacional”, puntualizó.Significó que cree firmemente que la seguridad ciudadana es un elemento nuclear para toda democracia, y que el pueblo dominicano merece vivir en paz y en libertad.El presidente Abinader explicó que los Estados Unidos, además de dar su apoyo a la reforma de la Policía, también respaldan iniciativas en la luchar contra la corrupción, mejorar la transparencia y la seguridad ciudadana.Consideró que las relaciones entre el país y los Estados Unidos de América pasan por un gran momento, cuando la cooperación mutua se ve fortalecida por las acciones que emprenden los gobiernos de ambas naciones en pos del desarrollo de los pueblos.