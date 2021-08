Paliza: “Este país se endeudó hasta el tuétano cuando no necesitaba préstamos”

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que en el pasado República Dominicana incurrió en un alto endeudamiento cuando no lo necesitaba, lo que puso en riesgo las generaciones futuras. Lamentó que eso se hiciera cuando la economía «iba sobre rieles».

“He visto una línea, sobre todo en redes, de los partidos de oposición escudriñando elementos para poder hacer oposición y resaltar el tema del endeudamiento. Nosotros no nos identificamos con el modelo de endeudamiento y no es propio de la forma en la que percibimos y hacemos gestión política o gestión de gobierno. Lo que pasa es que este país se endeudó hasta el tuétano cuando no necesitaba préstamos, afirmó Paliza.

A su entender, todas las gestiones del pasado endeudaron el país cuando no era necesario, llegando al punto, dice, que “cogimos préstamos hasta por coger préstamos” en momentos en que la economía crecía a niveles que eran referentes en la región y el mundo. Esto pasaba, señaló, con un comportamiento económico que iba sobre rieles. “Nos endeudamos hasta más no poder”, sostuvo el funcionario durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, de la emisora Zol 106.5 FM.

Paliza considera que la decisión de sobre endeudar el país puso en riesgo las generaciones futuras y no se tomaron las acciones en el pasado que evitaran decisiones que luego serían difíciles para los gobiernos. “Hemos llegado a un gobierno que ha heredado grandes déficits, en medio de una pandemia que nos ha obligado a gastar US$4,000 millones que no estaban presupuestados ni pensados sólo como consecuencia directa del covid-19, por lo que hemos tenido que ir a la banca para mantener el ritmo de las cosas en nuestro país”, sostuvo.

Expresó que no es un modelo con el que se identifica el gobierno, pero que todos los países, incluyendo las grandes potencias, como Estados Unidos y China, han tenido que recurrir al endeudamiento. Indicó que en tiempos de crisis endeudarse está siempre disponible (justificado) con dos fines específicos: ayudar a suplir en un momento determinado una falta o para emprender un proyecto que tenga rentabilidades que puedan pagar el propio préstamo.

Respecto a posibles cambios en la gestión que preside Luis Abinader, el ministro Administrativo de la Presidencia explicó que quizá sea una pregunta para el jefe del Estado, al tiempo de recordar que para hacer un cambio no es necesario que haya una fecha emblemática específica.