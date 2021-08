Otra más!! República Dominicana vence a Corea y gana la medalla de bronce en Juegos Olímpicos de Tokio

Juan Francisco conectó un cuadrangular y remolcó tres carreras y la República Dominicana venció 10-6 a Corea del para conquistar la medalla de bronce del torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Francisco sacó la bola del parque en la primera entrada y en el octavo, con las bases llenas conectó un doble al jardín central que produjo dos más para darle a los quisqueyanos su quinta medalla de los Juegos de Tokio.

Julio Rodríguez y Johan Mieses también sacaron la bola del parque y produjeron dos vueltas cada uno, para liderar la ofensiva quisqueyana.

El béisbol se une a la medalla de plata que ganó el equipo de relevo mixto 4×400. También obtuvieron podios Zacarías Bonnat (plata) y Crismery Santana (bronce), al igual que Marileidy Paulino (plata) en los 400 metros.

Los quisqueyanos llegaron a 11 medallas de por vida en su participación histórica en los Juegos Olímpicos.

La República Dominicana se clasificó por apenas segunda vez en su historia al torneo de béisbol olímpico y por primera vez desde los Juegos de Barcelona 1992. El béisbol estuvo fuera de los Juegos de Londres 2012 y los de Río 2016. No estará en los de París 2024 aunque se espera que regrese para Los Ángeles 2028.

El zurdo Raúl Valdés salió sin decisión tras lanzar cuatro entradas de cinco carreras, mientras que la victoria fue para Cristopher Mercedes, con tres entradas y un tercio sin permitir anotaciones para los dominicanos.

Jumbo Díaz entró en el noveno, luego que Mercedes dejara dos en base, sin outs, y sacó tres en línea para registrar el salvamento.

En la primera entrada, Julio Rodríguez y Juan Francisco conectaron sendos jonrones y motorizaron un rally de cuatro anotaciones para poner a la República Dominicana arriba 4-0 en el partido antes que Corea del Sur bateara su turno.

Pero en la segunda entrada, Hyunsoo Kim abrió con un doble al jardín central y Kunwoo Park le siguió con un sencillo también al central contra Raúl Valdés para recortar la ventaja a 4-1.

Los coreanos atacaron de nuevo en el cuarto capítulo, cuando Kim disparó un cuadrangular solitario ante Valdés, abriendo entrada de nuevo y puso el encuentro 4-2.

Sin embargo, Johan Mieses ligó sencillo después de dos outs y Melky Cabrera le siguió con un doble que produjo la quinta vuelta quisqueyana y dejó el partido 5-2.

Los coreanos atacaron duro en la parte baja, con tres hits consecutivos de Euji Yang, Hyeseong Kim y Hae Min Park, remolcando una vuelta más y sacando del montículo a Valdés, entrando a lanzar Luis Felipe Castillo.

Kyoungmin Hur lo recibió con rodado por la vía 13 que produjo la cuarta carrera coreana y Castillo salió de juego, abriendo el paso para Darío Alvarez, que hizo un lanzamiento salvaje que permitió una anotada antes de ponchar a Jung Ho Lee. Otorgó un boleto a Hyunsoo Kim y fue removido del partido.

Jhan Mariñez entró a lanzar y otorgó un boleto a Jaeil Oh, para el único hombre que enfrentó y Christopher Crisóstomo Mercedes lo sustituyó en el box. Baekoh Kang produjo la cuarta carrera de la entrada para los asiáticos antes que Ji Hwan Oh entregara el último out de la entrada, pero dejando a los coreanos arriba 6-5.

Con las bases llenas en el octavo, Juan Francisco dejó pasar un lanzamiento salvaje y Jeison Guzmán anotó la del empate. Luego Francisco conectó un doblete al jardín central que remolcó dos y puso a los quisqueyanos delante 8-6.

Luego Johan Mieses sacó la bola del parque para un jonrón de dos carreras y se amplió la ventaja a 10-6.

La derrota fue para Seunghawn Oh, con apenas un out retirado y toleró cuatro indiscutibles y cinco carreras.

Por la República Dominicana, Francisco bateó de 5-2, con jonrón doble y tres remolcadas. Rodríguez y Mieses, cuadrangular y dos producidas cada uno y Melky Cabrera, de 5-4, con una producida.