Luis Abinader le responde a Leonel Fernández

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader, agregó que además de la independencia del Ministerio Público, en su propuesta de reforma constitucional se busca garantizar otros avances institucionales.

"Yo creo que el país no quiere tener lo que tenía hace un año y medio en la Procuraduría, y si no que le pregunten al país, esa es su opinión (la de Leonel Fernández), ahora, no era la opinión anterior en la oposición; yo si, mi opinión en la oposición era esa y mi opinión en el gobierno, es la misma", comentó sobre el rechazo del expresidente Leonel Fernández a una reforma a la Carta Magna.

El pasado lunes, Fernández sostuvo que es innecesario modificar la Constitución para garantizar la independencia del Ministerio Público porque está consagrado en la propía Ley Sustantiva y la ley orgánica de esa institución.