Imagen de Jean Alain Rodríguez, tras dos meses de prisión llama la atención

SANTO DOMINGO.- El aspecto físico Jean Alain Rodríguez a dos meses de su encarcelamiento no pasó desapercibido para los usuarios en las redes sociales que coinciden en que el encierro no le sienta bien al ex procurador general de la República.

El exfuncionario, que por primera vez es visto sin casco antimotines al permitirse la entrada a la prensa a la sala de audiencias, luce más delgado y con canas.

“ASTA EL PELO SE LE PUSO AMARILLO A YANALAIN , WAO”, escribió la usuario Celenys Pérez en Youtube para luego volver a comentar que ‘TREMENDA OJERAS TIENE EL GATOYANA”.

“Por que no le cortaron el pelo como a vakero eso no es justo”, cuestionó otro usuario durante la transmisión de la audiencia.

“Yanalan esta despeluñao”, escribió Freeman Destiny y luego agregó “que viejito esta yanalan“. “​jjjjjjjj no es facil pasar del lujo a la cárcel”, agregó Pame Pimentel.