Francisca se deja ver y les dice “A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro!

“Me encantaría decirles que es un #tbt perooooo no, esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro! Donde todos los días tengo la dicha de abrazar a un muñequito hermoso que aún no puedo creer que salió de mi.”



“Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero dare lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!”



“A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”