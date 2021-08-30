FALLECE EN UN ACCIDENTE EL EMPRESARIO ESPERANCEÑO, WILKIN DOMÍNGUEZ
ERA UNO DE LOS PROPIETARIOS DE AGUA ÚNICA,
DOMÍNGUEZ SE DESLIZÓ EN EL VEHÍCULO QUE CONDUCÍA EN EL TRAMO DE LA AUTOPISTA ESPERANZA MAO, PERDIENDO LA VIDA AL INSTANTE, LUEGO DE SER SOCORRIDO POR EL POR EL 9 11.,
EL CUERPO SIN VIDA DE DOMÍNGUEZ ESTA CIENDO VELADO EN SECTOR GREGORIO LUPERÓN DE ESTA CIUDAD, PRÓXIMO AL EDIFICIO DE JACQUELINE PEÑA.
DOMÍNGUEZ SE DESLIZÓ EN EL VEHÍCULO QUE CONDUCÍA EN EL TRAMO DE LA AUTOPISTA ESPERANZA MAO, PERDIENDO LA VIDA AL INSTANTE, LUEGO DE SER SOCORRIDO POR EL POR EL 9 11.,
EL CUERPO SIN VIDA DE DOMÍNGUEZ ESTA CIENDO VELADO EN SECTOR GREGORIO LUPERÓN DE ESTA CIUDAD, PRÓXIMO AL EDIFICIO DE JACQUELINE PEÑA.
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