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FALLECE EN UN ACCIDENTE EL EMPRESARIO ESPERANCEÑO, WILKIN DOMÍNGUEZ

lunes, agosto 30, 2021
ERA UNO DE LOS  PROPIETARIOS DE AGUA ÚNICA,

DOMÍNGUEZ SE DESLIZÓ EN EL VEHÍCULO QUE CONDUCÍA EN EL TRAMO DE LA AUTOPISTA ESPERANZA MAO, PERDIENDO LA VIDA AL  INSTANTE, LUEGO DE SER SOCORRIDO POR EL  POR EL 9 11.,

EL CUERPO SIN VIDA DE DOMÍNGUEZ ESTA CIENDO VELADO EN SECTOR GREGORIO LUPERÓN DE ESTA CIUDAD, PRÓXIMO AL EDIFICIO DE JACQUELINE PEÑA.






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