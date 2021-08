Empresario artístico envía acto de advertencia a Rochy RD

Santo Domingo, RD.- El exponente urbano Rochy RD fue notificado mediante acto de advertencia y puesta en mora por supuestamente incurrir en violación al acuerdo de representación artística, que tiene firmado desde marzo del 2020 para los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá con el empresario dominicano Máximo Andújar. De acuerdo a una nota de prensa, la advertencia contra el líder de los “Wawawa” surge luego de las publicaciones hechas a través de redes sociales del cantante urbano, sobre supuesta gestiones y diligencias para la obtención del visado norteamericano y giras a la Unión Americana. Indica el documento que, a Rochy se le entregó un adelanto de 15,000 dólares por varias giras a EEUU en la misma fecha de la firma del contrato con Máximo Andújar, el 20 de marzo del 2020. “El pasado 3 de agosto notificamos acto de advertencia y puesta en mora contra el señor ADERLI RAMIREZ OVIEDO, conocido artísticamente como ROCHY RD, para que se abstenga de hacer o hablar de negocios artísticos con terceros, giras o promociones de algún tipo como de: radio, televisión, o cualquier otro medio de difusión conocido o por conocer; para los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, sin la participación o concurso del señor MAXIMO ANDUJAR mientras exista una relación contractual”, reveló el representante de Andújar Music, Wagner Rodríguez Mancebo. Andújar explicó que nunca recibió ninguna información por parte del cantante sobre el proceso de gestión de obtención de visa y gira para los Estados Unidos con terceros, lo que cataloga como una “estafa”. “Rochy, le manifestó a nuestro representado que no tenía historial de antecedentes penales pendientes y cuando una vez se investigó todo lo que tenía que ver con él y otros 5 beneficiarios de una visa O-1 / O-2, nuestro representado el señor Máximo Andujar, fue enterado que no solo el señor Rochy RD, tenía varios casos abiertos con las leyes en la República Dominicana”. También otros dos de su equipo de trabajo resultaron con problemas, por lo que se sumaron unos RD$450,000.00 de gastos adicionales en el proceso de levantamiento y retiro de ficha, retrasando todo proceso de solicitud del visado, en lo que el Rochy RD, manifestó que reembolsaría los gastos que se produjeran a Andújar Music. Sin embargo, durante el proceso, el rapero tuvo más problemas legales y el señor Máximo Andújar se vio obligado a incurrir en más gastos para un total de RD$770,000.00 adicionales a los quince mil dólares US$15,000.00 de adelanto de la gira. “El señor Rochy RD, no solo ha mentido, también ha hecho venir a la República Dominicana más de 4 veces al señor Máximo Andujar, para supuestamente resolver estos asuntos, y le sigue informando que todo está bien que él es un hombre de palabra, y nuestro representado, fue enterado que el señor ROCHY RD, acudió al Consulado Americano en Rep. Dom., Rochy Rd, ha anunciado públicamente que es al señor ANDUJAR, a quien hay que contactar en los EE. UU. También le ha dicho públicamente al Sr. Gerardo Ulloa de U Productions Corp que deje de decir y confundir a sus fanáticos y otros agentes de reservas”.

FUENTE