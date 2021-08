El truco para saber si bebes suficiente agua

Esta prueba te dirá en segundos si estás deshidratado. Para que funcione, además de hacerlo en el lugar indicado, debes tener en cuenta otros factores como la edad. (Foto: Getty)



Las redes sociales como TikTok e Instagram suelen ser divertidas, y sin duda, hay cosas curiosas. La gran mayoría de las veces solemos encontrar tontunas varias y algunas barbaridades nada aconsejables. Sin embargo, hay excepciones y todavía algunos usuarios son capaces de publicar contenidos informativos que realmente aportan algo a la comunidad, aunque haya que puntualizar algunos detalles. Por ejemplo, ¿sabías que puedes conocer tus niveles de hidratación pellizcando tu piel?

No sé si habrás tenido la ocasión de ver este video en el que el doctor Karan Rajan, cirujano, conferencista y educador, muestra de un modo muy gráfico cómo realizar un control de hidratación.

Qué fácil, ¿verdad? Según el Dr. Rajan, solo hay que pellizcar los nudillos para ver si la piel rebota o tarda más en volver a la normalidad. En teoría, si la piel ‘rebota’ y vuelve a su sitio tras el pellizco todo va bien. Pero si el ‘pliegue cutáneo’ permanece inalterable, es decir, si la piel se queda ‘pegada o arrugada’ es que el nivel de hidratación no es bueno y necesitas beber más agua.

Se conoce como el ‘test de turgencia’ o ‘prueba del pellizco’ y es un método de evaluación clínica utilizado por médicos y enfermeras para verificar la hidratación de sus pacientes. Algo muy útil ahora que el calor vuelve a apretar. El verano no da tregua, cuando parecía que las temperaturas estaban aflojando, vuelven a subir de repente; y cuando el cuerpo no está en un estado óptimo de hidratación, las posibilidades de que suframos un golpe de calor son altas. Y cuidado, que no es ninguna broma, el calor se convierte en el enemigo por excelencia y el principal obstáculo durante la época estival, pudiendo provocar desde cansancio, ataques al corazón, hasta un serio empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. es.vida-estilo.yahoo.com

Por Mónica De Haro