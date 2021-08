El empresario musical Raphy Pina estalla por publicación falsa de muerte de Natti Natasha y su hija. "¡Gente mala leche!"

El empresario musical Raphy Pina reaccionó indignado por una publicación en las redes sociales sobre la supuesta muerte de su prometida, la artista dominicana Natti Natasha, y su hija Vida Isabelle.



El también manager de la artista enfureció, salió a desmentir la falsa publicación.



"¡Gente mala leche!", explotó Pina.



"Varias personas me han enviado esta foto a la izqda preocupados. Saben que pongo todo en las redes y quien me sigue sabe que la Pinarazzi es gris (a la derecha) , aunque mi barco anterior era como la de la foto, pero no es mi embarcación, ni fue. Vivan sin hacer daño a los demás que siempre salen perjudicadas personas inocentes. ¡NOSOTROS ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA!", exclamó, añadiendo: "¡Charlatanes!"



A pesar de que el representante de reguetoneros borró la publicación poco después, muchas páginas y portales lo capturaron y lo compartieron en las redes.



Pina y Natti continúan disfrutando de su familia y su hija Vida Isabelle, quien recientemente cumplió tres meses de nacida.



Recientemente, Natti Natasha y Raphy Pina le dieron una gran sorpresa a una niña de 7 años que superó un cáncer, fanática de la cantante dominicana.