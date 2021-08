Destapan desfalco millonario en obras de Educación durante gestión de Danilo Medina

SANTO DOMINGO. Un informe confidencial, preparado por técnicos del Ministerio de Educación, revela que a partir del 2012, durante la gestión del expresidente Danilo Medina, las antiguas autoridades de la institución habían adjudicado 62 obras de planteles escolares y estancias infantiles por un monto que supera los dos mil millones de pesos, pero que nunca se iniciaron por falta de terrenos.

El informe señala que se contrató la realización de 34 estancias infantiles y 28 planteles escolares por un total de RD$2,660,140,586.81, de los cuales se entregaron RD$363,013,335.64 como avance a 38 contratistas.

No obstante, debido a que supuestamente no se les indicaron los terrenos donde serían levantadas las obras de infraestructura todavía es la fecha que no se inician los trabajos de construcción.

Esas edificaciones debieron aportar al sistema educativo público al menos 758 aulas, por lo que se han dejado de acoger a 22,740 estudiantes por año, lo que en ocho años se traduce en la pérdida de 181,920 cupos escolares.

Los datos obtenidos por la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura del Minerd, de los 38 contratistas que recibieron avances monetarios 12 de ellos devengaron montos que superan los 10 millones de pesos.

En esta lista figuran dos centros educativos de San Cristóbal, uno de Espaillat, dos en Puerto Plata, uno en Monseñor Nouel, uno el Distrito Nacional, dos en La Altagracia y tres en la provincia Santo Domingo.

Los casos particulares

En San Cristóbal se encuentran la escuela básica Las Mercedes (Liceo Nigua 2) con un avance de RD$13,055,022.47 de un total de RD$65,275,112.37 contratados, y la escuela básica Madre Vieja Sur con un adelanto de RD$16,294,326.17 de un total de RD$81,471,630.84.

En Santo Domingo se hallan el Liceo El Mamey, con un avance de RD$15,870,264.26 de una totalidad de 79,351,321.32; el centro educativo básico El Progreso, con un adelanto de RD$14,508,696.67 de monto total de RD$72,543,483.37; y la escuela básica Pablo Neruda, con una inversión inicial de RD$13,623,176.05 con un total de RD$68,115,880.25.

En Puerto Plata se contrató la construcción de la escuela básica Padre Granero 2, y se entregó un avance de RD$14,073,967.12 de un total de RD$70,369,835.59; otro caso es el del Liceo Padre Granero, con avance de RD$13,260,475.19 de un monto contratado de RD$66,302,375.93.

En el Este, específicamente en la provincia La Altagracia, se adjudicaron los contratos para la construcción de la escuela básica Campo Nuevo y la escuela básica Chilo Pouriet, con avances de RD$12,188,369.23 y RD$17,978,166.81 respectivamente. En total, la suma del cos – to de ambas obras es de RD$150,832,680.

En Espaillat se pactó el levantamiento del Liceo Monte de La Jagua por un total de RD$57,937,287.45, de los cuales se adelantó un total de RD$11,587,457.49.

Mientras que en el Distrito Nacional se contrató mediante cuarto sorteo la construcción del centro de educación especial Santa Clara de Asis, para el cual se desembolsaron RD$17,277,829.83 de un total de RD$86,389,149.14 establecidos en el convenio.

En la provincia Monseñor Nouel se adjudicó un contrato para la construcción de la escuela básica Máximo Gómez por un total de RD$87,430,030.79, de los cuales se devengaron como avance RD$17,486,006.16.

Recuperar el dinero

El Ministerio de Educación informó en un comunicado de prensa que actualmente se encuentra en proceso de evaluar las asignaciones monetarias con el objetivo de recuperar el dinero desembolsado a los contratistas o reasignar los contratos de 34 estancias infantiles y 28 planteles escolares por un total superior a los RD$2,660 millones.

Desde marzo del año pasado el Ministerio de Educación cerró la docencia presencial y se propone reanudar las labores del nuevo año el mes entrante.