David Ortiz califica como un “nuevo intento de chantaje económico” reciente denuncia de su expareja

El expelotero de Grandes Ligas David Ortiz calificó como un “nuevo intento de chantaje económico” la más reciente denuncia interpuesta por su expareja Fary Almánzar y sus abogados en su contra.

Ortiz, quien se destacó en el béisbol de Grandes Ligas por su participación en los Red Sox de Boston, advirtió que no cederá ante las pretensiones económicas a las que su expareja ha estado procurando.

“La reciente denuncia de Fary Almanzar y sus abogados contra del ex pelotero David Ortiz no es de sorprender. Esto es un nuevo intento de chantaje económico y entendemos desistirán, ya que nuestro defendido no cederá ante las pretensiones económicas que ella ha estado requiriendo y procurando, con sumas millonarias exorbitantes, mediante acciones judiciales y extrajudiciales que se han ido cayendo en las instancias a las que han recurrido por lo evidente de improcedente y falta de sustento juridico”, dice Ortiz en un comunicado enviado a esta redacción.

El toletero dominicano definió esta nueva denuncia en su contra como parte del “acoso procesal” del que está siendo objeto, por lo que espera, tanto él como sus abogados, que el Ministerio Público se pronuncie sobre su admisibilidad, no sin antes asegurar que están a la entera disposición de las autoridades.

De manera particular en relación con este nuevo capitulo que es parte del acoso procesal del que esta siendo objeto el señor Ortiz, no nos referiremos públicamente, ya que sus negocios son claros y transparentes y el origen de su patrimonio es de publico conocimiento. Si ella ha formulado una denuncia, corresponde al Ministerio Publico pronunciarse sobre su admisibilidad a cuyos fines quedamos, como de costumbre, a su entera disposición”, finalizó el comunicado.

David Ortiz y su expareja Fay Almánzar desde el año pasado han protagonizado una batalla legal por una supuesta agresión por parte del expelotero. Desde entonces, el caso ha sido archivado y revisado en varias ocasiones.