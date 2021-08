Congresista Adriano Espaillat pondera gestión de Abinader; asegura justicia funciona mejor ahora

SANTO DOMINGO.- El congresista por el distrito 13 de la ciudad de Nueva York, Adriano Espaillat, dijo este martes que han estado "muy bien" los esfuerzos del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader para lograr vacunar a toda la población dominicana contra la COVID-19 y combatir la corrupción en el país, resaltando a la vez que la rama judicial se encuentra funcionando mejor ahora.

El senador Espaillat destacó además, la recuperación de la confianza en el país por la decisión del presidente Abinader de apostar a una justicia independiente que garantiza inversiones de los Estados Unidos.

"Decir que cierren o simplemente levantar un toque de queda no es una decisión ligera, es difícil, pero muchas veces son necesarias para salvar vidas, yo creo que en ese sentido el presidente Abinader tomó las decisiones difíciles, y me parece que el país, particularmente en la rama judicial está funcionando mejor ahora, nosotros aquí en Washington lo vemos con buenos ojo", manifestó.

Espaillat emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el periodista y comunicador Holi Matos, en el programa "En el foco", que se transmite por la plataforma digital, El Nuevo Diario TV.

Al ofrecer su parecer sobre el primer año de gestión del presidente Abinader, el senador estadounidense, de origen dominicano, consideró que en el país se ha establecido un ambiente de independencia en la rama judicial que es "muy importante" para recuperar la confianza de la ciudadanía.

"Esto es muy importante para recuperar la confianza de la ciudadanía, y se está trabajando hacia eso, creo que han comenzado muy bien en ese sentido", ponderó.

Asimismo, defendió el manejo que ha tenido el Gobierno dominicano para paliar la crisis sanitaria con la vacunación, teniendo en cuenta que la pandemia ha generado una crisis muy aguda que ha afectado todos los ámbitos de la sociedad.

Haití

El congresista Espaillat manifestó que hay mucha preocupación por la situación que atraviesa actualmente el pueblo haitiano, ya que el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió Haití el pasado sábado podría representar grandes problemas para que se dé la inestabilidad necesaria para que los haitianos puedan elegir sus propios líderes en un proceso electoral.

Expresó que el esfuerzo de él junto a otros congresistas negros y latinos para que los Estados Unidos asuma un papel de mayor liderazgo en la solución a la crisis haitiana.

"Se le está prestando mucha atención, el Gobierno de Biden ya envió varios equipos de rescatistas, también se le ha asignado fondos directos para ayudar a Haití a superar este último terremoto", expresó

También dijo esperar que la comunidad haitiana y el liderazgo latino en Estados Unidos puedan unirse y servir para ayudar más a Haití.

Reforma migratoria

Ante la pregunta de si es posible que se dé una reforma migratoria que facilite la regularización del estatus migratorio de los dominicanos en EE.UU., el político indicó que justo en estos momentos en el Senado se realizan esfuerzos para que se logre un proyecto de transportación e infraestructura humana, y dentro del cual se incluye este aspecto.

"Se va a incluir una especie de reforma migratoria, que va a incluir también a los del programa de DACA, (Acción diferida para los llegados en la infancia), a los trabajadores agrícolas, esenciales, refugiados y creo que también va haber espacio para incluir la reunificación familiar", expuso.

Sostuvo que el proyecto representa una gran oportunidad para estabilizar el estatus de al menos unos 7 millones de indocumentados en dicho país, al tiempo de aclarar que a ninguna persona que intente cruzar la frontera ahora se le aplicaría la reforma migratoria que promueve el proyecto.

Afganistán

Al hablar de la situación de Afganistán luego de que el presidente Joe Biden ordenara la salida de las tropas estadounidenses del territorio, Espaillat señaló que el primer mandatario de los Estados Unidos heredó un acuerdo entre el pasado presidente Donald Trump y el liderazgo talibán para salir de dicha área a principio del pasado mayo.

Asimismo, dijo que la intención de la presencia norteamericana en Afganistán nunca estuvo relacionada para reorganizar el gobierno del país asiático, si no que originalmente fue una medida que se tomó contra el terrorismo.

"Fue una medida contra el terrorismo, particularmente en búsqueda de Osama Bin Laden, pero naturalmente su estadía se extendió por dos décadas, una de las guerras más largas en la historia de los Estados Unidos. Por tal razón decidieron salir ahora, y una de las razones fue asegurar que todo el personal militar y no militar saliera sin ningún tipo de peligro", manifestó