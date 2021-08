Cheddy García dice que ponerle Johnny Ventura a la casa de la Fuerza del Pueblo es manchar el nombre del artista.

La actriz y comediante Cheddy García dijo que ponerle Johnny Ventura a la oficina Fuerza del Pueblo es manchar el nombre del fenecido artista “para panfleto político” y si fuera la familia no lo aceptara.



“La mamá del humor” dijo que entiende que ese partido era la casa política de la leyenda del merengue, “pero ya él no es responsable, ni partícipe de los acontecimientos a nivel político que se presenten en ese comando político, donde estará bailando siempre porque su nombre está ahí”.



La artista dijo que le parece bien que le pongan el nombre del “Caballo Mayor” a un museo, calle o emisora porque tiene que ver con el arte y cultura.



“Así es que no lo manchen utilizando su nombre para panfleto político, me niego y resisto, el nombre de un artista y su arte es algo SAGRADO y se debe cuidar, esa es la honra que nos deja, y la honra que se llevó el Caballo mayor”, escribió García en su cuenta de Instagram.



“Sinceramente si yo fuera su familia no aceptaría esta vaina”, terminó diciendo Cheddy.



Ayer se dio a conocer que la oficina del partido Fuerza del Pueblo, ubicada en la calle Benito Monción en Gascue, que hasta ahora era conocida como Casa del Pueblo, en lo adelante llevará por nombre Casa del Pueblo Johnny Ventura.



La decisión fue tomada la dirección política del partido opositor y los compañeros del popular artista en la dirección política, la cual es comandada por el expresidente Leonel Fernández.



"Por recomendación del presidente y líder de Fuerza del Pueblo, compañero Leonel Fernández, aprobada a unanimidad por nuestra Dirección Política, se ha conformado una comisión permanente para honrar a Johnny Ventura con diversas acciones culturales y políticas", explicó Omar Liriano en una rueda de prensa.



Johnny Ventura falleció el pasado miércoles 28 de julio a causa de un infarto.