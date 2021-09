Celinés Toribio no puede tener hijos; envía mensaje a las jovenes. "Chicas, frizen sus óvulos". Ver video

Después de llorar y asimilar las informaciones, la actriz dominicana Celinés Toribio confesó que debido a varios factores ya no podrá tener hijos por lo que le envió un consejo a todas las jóvenes que desean esperar para convertirse en madres.



«Chicas, frizen sus óvulos», dijo Toribios quien aclaró que en su tiempo no recibió el consejo de nadie para hacerlo y hoy está sufriendo las consecuencias.



«Yo me hice tres in vitro, un tratamiento de pre menopausia hace como seis años, ni quiera tengo menopausia, pero la provocaron porque supuestamente tengo un fibroma en el útero, por lo que me tuvieron que parar la regla», empieza narrando Celinés.



Agregó que en «los tres in vitro, los primeros dos óvulos me los transfirieron y no se pegaron y el tercero se fecundo, pero mucho antes de transferirlo no sobrevivieron».



Según explicó desde cuando estaba en su antiguo matrimonio había intentando quedar embarazada y no le fue posible, ahora con la segunda relación de hace dos años empezaron los planes otra vez.



El caso es que «a mí nadie me aconsejo cuando yo tenía mis 20 años que frizara mis óvulos»



Luego de llorar frente al doctor y asimilar la información, recibir el apoyo de su pareja, escuchó las palabras de su doctor, «empezar a contar sus bendiciones» y enfocarse en lo que sí puede hacer.