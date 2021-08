Altagracia Salazar: “El único problema que tiene Leonel Fernández es GOOGLE”

Leonel, el muelú contra Google, Sin Maquillaje, agosto 24, 2021

Altagracia Salazar

Francisco Domínguez Brito era miembro del Comité Central del PLD cuando un decreto de Leonel Fernández le designó procurador general de la República en el año 2012 dos años después de que se reformara la constitución que según dijo ayer Fernández, establece la independencia del ministerio publico y del sistema de justicia.

A Fernández hay que recordarse tan solo un incidente de su justicia independiente y es cuando la ex jueza Awilda Reyes reconoció en Participación Ciudadana que el ex procurador y ahora vocero de la FP, Radhamés Jiménez le daba ordenes para liberar personas, específicamente el regidor de Pedro Brand imputado de sicariato. Supongo que Fernández entiende que Jiménez era independiente y el presidente de la Suprema Mariano Germán también.

Fernández y Jiménez era subalternos de German en su bufete privado y los tres miembros del CC del PLD Cuando Mariano Germán imputó a Awilda de recibir 365 mil pesos y presentó un papelito como prueba, la jueza suspendida dijo entre otras cosas que el procurador le había ordenado devolver 20 millones de dólares al español constructor de la torre Atiemar preso en España por narcotráfico.

Leonel Fernádez insiste en que eso es bueno. Probablemente muchos de sus cuestionamientos al crecimiento económico sean reales. Yo le creo, porque el debe saber si el gobernador del Banco Central arregla los números. Y como es el mismo que le sirvió a él quien le sirvió a Danilo y ahora a Abinader no hay porqué dudar. Leonel Fernández puede convencer a muchos de las bondades de su discurso e incluso establecer comparaciones.

Su único problema es tio Google que lo busca todo y encuentra más. No aparecen las becas en Utah de su primer gobierno exclusivamente para su entorno pero todo lo que ocurrió del 2004 para acá, tio Google lo encuentra. Lo que es innegable es que con su discurso de ayer se convierte el líder de la oposición, Danilo no saca la cabeza y el resto de la vocería del PLD no saca una gata a mear.