Santo Domingo:-El presidente Luis Abinader tiene la firme convicción de que el poder de un mandatario en la República Dominicana debe limitarse mediante una reforma constitucional porque, dijo, está convencido de que un gobernante con ambiciones desmedidas le puede hacer mucho daño al país. “Yo he entregado poder, yo pienso que los presidentes deben tener muchas limitaciones y que eso es necesario; un presidente que tenga ideas especiales o aspiraciones desmedidas puede hacer mucho daño y eso es lo que yo quiero limitar ahora en la Constitución, eso es lo que queremos limitar”, subrayó, al referirse a la propuesta de reforma constitucional para que el procurador general de la República no lo designe el presidente de turno.





“En tres años yo puedo bajar las escalinatas del Palacio Nacional, pero lo que hemos avanzado este año en términos institucionales, en términos de independencia, no solamente del Ministerio Público, no puede retroceder, no se puede volver a los tiempos en que un presidente le daba una orden al Ministerio Público. Estoy muy interesado, junto con todo el país, en dejar ese legado de independencia del Ministerio Público para el bien de todas las generaciones y no volvamos atrás; un Ministerio Público que luche contra la corrupción, la del presente, la del pasado y prever la del futuro”, sostuvo el gobernante durante la entrevista a elCaribe-CDN.









El equipo de periodistas que entrevistó al mandatario estuvo encabezado por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nely Familia; el jefe de redacción de elCaribe, Héctor Marte; el director de CDN-Deportes, Frank Camilo; la periodista de CDN, Katherine Hernández y Yanessi Espinal, de elCaribe.





El mandatario explicó que prefiere que sea en el marco del diálogo convocado por el Consejo Económico y Social que se presenten las distintas fórmulas para la designación del procurador general de la República. Dijo que su planteamiento no es solo que el Ejecutivo no pueda designarlo, sino que tampoco pueda cancelar ese funcionario y que ese mecanismo también le daría independencia.





“Nosotros tenemos algunas ideas, pero me gustaría discutir eso en las comisiones que se van a formar, eso no necesariamente tiene una urgencia, eso lo podemos discutir tranquilos y llegar a un acuerdo entre todos, pero evidentemente, no es que no sea designado por el presidente, o también que no pueda ser cancelado por el presidente, si le damos un plazo de tiempo, pues eso también le da independencia, pienso que hay varias maneras, varias fórmulas para que sea de la manera más apropiada para nuestra cultura política y yo quisiera discutir esos detalles con las comisiones para no tratar de imponer ni perjudicar a nadie”, enfatizó Abinader.





Sobre la convocatoria al diálogo para la discusión de las doce reformas que propuso, dijo que su interés no es que los partidos de oposición dejen de jugar su papel y hacer críticas al gobierno, sino que sobre esos temas prefieran el diálogo.





“Cuando hablo de que cesen las diferencias políticas es sobre esos temas, y que continúen como es normal, es incluso sano para la democracia, la oposición haciendo su trabajo, eso lo que hace es que enriquece la democracia, ahora que eso no impida nosotros poder conversar sobre estos temas tan importantes para transformar este país y quiero aclararlo, porque no es que estén de acuerdo con lo que hace el gobierno y lo que diga el gobierno, que continúen con sus críticas, pero sobre estos temas, vamos hacerlo como tema de nación y que al final cuando lo logremos no sea un éxito del gobierno, sea un éxito de todos incluyendo a todos los que participaron”, dijo Abinader durante la entrevista.





Agregó que además de la independencia del Ministerio Público, en su propuesta de reforma constitucional se busca garantizar otros avances institucionales. “Yo creo que el país no quiere tener lo que tenía hace un año y medio en la Procuraduría, y si no que le pregunten al país, esa es su opinión (la de Leonel Fernández), ahora, no era la opinión anterior en la oposición; yo si, mi opinión en la oposición era esa y mi opinión en el gobierno, es la misma”, comentó sobre el rechazo del expresidente Leonel Fernández a una reforma a la Carta Magna.





El pasado lunes, Fernández sostuvo que es innecesario modificar la Constitución para garantizar la independencia del Ministerio Público porque está consagrado en la propía Ley Sustantiva y la ley orgánica de esa institución.





Garante de la democracia

El presidente Luis Abinader argumentó que el temor de la gente a la reforma constitucional es porque siempre se hace para tocar el artículo relativo a la reelección presidencial, pero que en este caso se declaró garante de que eso no ocurra y que, por el contrario, se opondrá.





“Lo que pasa es que la preocupación de algunas personas sobre la modificación de la Constitución es que siempre se ha hecho para modificar el tema de la elección del presidente de la República y en eso yo estaría totalmente opuesto a modificar ese artículo”, garantizó. Incluso, fue más lejos, al expresar que entre los proponentes de los cambios a la Carta Magna que promueve se pretende poner “candados” para que ningún presidente pueda cambiarla para extender su mandato presidencial.





“De los avances que debemos tener es modificar la Constitución para evitar que otro presidente quiera cambiar la Constitución para extenderse su periodo, y ese es alguno de los temas, incluso, que algunos de los proponentes de la modificación de la Constitución hablan de que ese artículo no se pueda modificar para sí mismo, para el presidente actuante en ese momento”, subrayó.





El gobernante dio garantías a la ciudadanía de que ese artículo no se modificará en la reforma que propone. “La población no debe tener ningún temor, absolutamente, ningún temor, soy garante de la democracia, garante de que eso no pase, y no creo que ese artículo debe tocarse en esta modificación y, lo contrario, hay que ponerle un candado para que cualquier presidente no lo cambie a su gusto en ese aspecto de la reelección y de extender el periodo”, insistió.





“Oposición debe hacer propuestas”

El presidente Luis Abinader dijo que respeta las críticas de los partidos de oposición porque ese es el juego de la democracia, pero dijo que además de criticar deben hacer propuestas para la solución de los problemas.





“Eso es parte del juego de la oposición, ellos tienen que hacer eso, decir eso, pero sería bueno que cuando hablen de cifras también confirmen porque cuando un organismo internacional te dice que he manejado excelentemente la economía, es obvio que la oposición te va a decir algo diferente; cuando llaman otros presidentes para preguntar sobre el plan de vacunación que es un ejemplo, yo lo que le digo a todos ellos es que se pongan la tercera vacuna, se lo digo por la salud de cada uno de ellos, ya hay casi 30 países que la han aprobado”, subrayó el gobernante.





Abinader da apoyo al Código Electoral

El presidente Luis Abinader dijo que respalda la modificación de las leyes de Partidos Políticos y del Régimen Electoral y la creación de un Código Electoral. “Esa ya no es una reforma de la sociedad sino de la ley y hacer un Código Electoral, hemos dejado a la Junta Central Electoral que haga ese anteproyecto de modificación de ley, y no creo que haya mayores inconvenientes porque toda la sociedad y todos los partidos están de acuerdo en hacer esos cambios”, expresó. Agregó que por esa razón no fue incluida en las doce reformas que planteó en su último discurso porque ese proyecto no necesita un gran consenso porque ya existe.





El presidente Abinader también habló del reto que representa gobernar en los tiempos de inmediatez que representan las redes sociales. Consideró que en lugar de afectar el ejercicio de gobierno ayuda porque permite las observaciones inmediatas a las decisiones del gobierno y que eso es una fortaleza.





El poder Me encontré con el mismo poder que pensé. De hecho, he cedido el poder de la justicia con el Ministerio Público independiente” Cambio opinión Esa es la opinión de ahora (la de Leonel). No era la opinión anterior; yo sí, mi opinión en la oposición era esa y en el gobierno es la misma”.

