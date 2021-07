Yermín Mercedes se despide del béisbol. Pidio perdón a todos aquellos los cuales he ofendido fruto de mi inmadurez”.

Yermín Mercedes se aleja del béisbol de manera indefinida. Al menos eso publicó en sus redes sociales el jugador de los Chicago White Sox haciendo alusión a un posible sorpresivo retiro del béisbol.



El jugador dominicano quien se encuentra actualmente en la sucursal Triple A de los White Sox pidió disculpas a todos los equipos en los que participó por no haber tolerado sus decisiones.



“Primero que nada quiero agradecerle a Dios por darme la vida, a los fans que sin ellos no fui nada, a mi familia por comprenderme y apoyarme siempre, a Daniel Szew (agente) por sacarme adelante y de paso pedirle perdón a todos aquellos los cuales he ofendido fruto de mi inmadurez”.



Mercedes, sensación en las mayores el pasado mes de abril, ha estado teniendo una buena actuación en las menores con promedios de .309/.377/.655.

