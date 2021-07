Yeni Berenice revela 80 % de la data histórica de la Procuraduría General fue destruida

Santo Domingo, RD

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reveló que el 80 por ciento de la data histórica de la Procuraduría General fue destruida.

Reynoso argumentó que más allá de la solidez del expediente contra los imputados de la Operación aso Medusa, la solicitud de coerción es para evitar "riesgos laborales".

"Cuando usted destruye evidencia como se hizo en este caso, cuando usted destruye más del 80 por ciento de la data histórica de la Procuraduría, usted no está en condiciones de asistir al proceso en libertad", señaló la procuradora adjunta.

En ese sentido, agregó que por los riesgos procesales que implica su libertad, en la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como internacional, se solicita la coerción.

"Los riesgos procesales que implica su libertad no solo en la República Dominicana, en la doctrina y la jurisprudencia internacional, implica que las personas que se asociación para delinquir en ese formato deben estar privadas de libertad, a los fines de evitar esos riesgos procesales", expresó.

Audiencia pública

En otro orden, Yeni Berenice Reynoso dijo desconocer el presunto pedido por parte de la defensa de Jean Alain Rodríguez, exprocurador general e imputado en Caso Medusa, para que se transmita la audiencia.

Dijo que en caso de ser real la solicitud, la defensa del exprocurador busca "confundir" a las personas que desconocen el procedimiento y que no es posible su transmisión.

"Ya la Fiscalía presentó sus cargos y después que un proceso inicia en un formato y las etapas van precluyendo, ya jurídicamente no es posible… no es posible que se escuche la defensa cuando la acusación ya se presentó y no fue escuchado bajo ese formato", manifestó.

Este lunes continúa el conocimiento de coerción contra Jean Alain Rodríguez y un grupo acusado de estafa al Estado dominicano por más de 6 mil millones de pesos