Se defiende el DJ Adonis dice no hizo convocatoria. Mientras el hacha va y viene la fiscalía lo cita para el lunes.

Después de protagonizar una caravana en los municipios de San Francisco de Macorís y Tenares, en la parte norte de la República Dominicana, el famoso Dj Adonis, que es tendencia en las redes sociales, negó haber hecho alguna convocatoria para que las personas se dieran cita a la marcha.



“Yo tengo dos días libres esta semana y quise venir al país hacer un Mix para hacer algo diferente, y darle calor, amor al público de RD que tanto me apoya; decidí hacerlo en San Francisco e incluso decidí hacerlo desde un camión moviéndome, para no tener aglomeración de personas”, dijo el Dj.



Agrega que no fue “algo anunciado”, por lo que, a su entender, “simplemente me dirigí a tal ciudad; le agradezco mucho el apoyo, estoy sorprendido por lo mucho que me quiere el pueblo dominicano”.



Adonis aseguró que no apoya “lo mal hecho” y que siempre ha estado en pro de la vacunación.



Dijo en la entrevista realizada por Santiago Matías «Alofoke», «que en ningún momento hubo una aglomeración en un lugar preciso, en todo momento nos estuvimos moviendo en el camión, y las personas al verlo se fueron agregando en sus vehículos hasta formarse la vista caravana.