Pandillero dominicano de Los Trinitarios preso por atropellar y dejar grave niño de 4 años en parque de Queens

Después de ofrecer una recompensa de $10 mil dólares, la policía recibió una llamada en la que se ubicó al pandillero dominicanos de los trinitarios, Argenis Rivas, quien el domingo a bordo de una motora todo terreno atropelló al niño Jonathan Beauchamps de 4 años de edad en el parque Flushing eadows en Corona, Queens y luego huyó dejando al menor tirado en el asfalto y desangrándose.El niño sigue en estado crítico pero estable en el hospital donde ingresado por los paramédicos.Mientras estaba prófugo, Rivas grabó un video que subió en su cuenta de TikTok, culpando al muchacho por el atropellamiento alegando que la víctima se interpuso en su camino.“No, no es mi culpa. Es culpa del niño. Traté de frenar rápido”, dijo el pandillero en español, hablando con otro hombre.“Y es culpa de los padres porque no le estaban prestando atención a su hijo. Simplemente salió de la nada y realmente no puedes hacer nada”, añadió.Atropelló al niño cuando el menor estaba jugando en el estacionamiento del cobertizo para botes del parque a las 5:50 de la tarde del domingo.El pandillero fue arrestado ayer miércoles por oficiales de la Fuerza de Tarea Regional contra Fugitivos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).Es acusado por delitos graves de atropello y fuga (Hit and Run) agresión, peligro imprudente, abandonar la escena de un accidente, poner en peligro a un niño y conducir un vehículo sin licencia.Rivera, residente en el área de Whitestone en Queens, es un reputado miembro activo de Los Trinitarios, dijo la policía. Rivera subió el video el lunes y muestra raspaduras en sus brazos.El niño sufrió un traumatismo en la cabeza y fue intubado para que pudiera respirar. Fue incluido en condición crítica pero estable.“Todavía está en el hospital. Lo está haciendo mejor. Ayer me llamó por mi nombre. Fui a verlo”, dijo su padre, Christopher Beauchamps, ayer miércoles. “Va a estar bien. Le quitaron el tubo. Está respirando solo. Les está dando una pelea. El quiere ir a casa”, añadió el papá en una entrevista con el tabloide NY Daily News.Dijo que el niño no necesitó cirugía y no tenía huesos rotos.“Todo lo que he recibido son buenas noticias del médico. Va a estar bien”, agregó.“No huyes de la escena después de haber golpeado a un niño de 4 años, ¡vamos!, lo habría respetado más si se hubiera quedado ahí. No respeto a ese tipo”, sostuvo colérico el padre del niño.

Por Miguel Cruz Tejada