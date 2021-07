Operación Medusa: El comunicador "Lechuga" entre los beneficiados por el ex procurador, según Ministerio Público.

La Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), incluyó en el expediente de la Operación Medusa al comunicador Tomás Milton Cordero Báez, popularmente conocido como «Lechuga» en la lista de terceros beneficiados por el exprocurador, Jean Alain Rodríguez, con fondos provenientes de la Procuraduría General de la República (PGR).



Según el señalamiento que hace el Ministerio Público el comunicador «Lechuga» fue nombrado por el exprocurador, como coordinador en la Coordinación Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria con un salario de RD$75,000.00 pesos, sin embargo, el documento presentado establece que Milton Cordero no desempeñó la función para la cuál fue contratado.



Asimismo, el documento tampoco refiere el periodo por el que se ejecutó este contrato entre la PGR y el comunicador.



No obstante, en la nómina de empleados de diciembre de 2019 se puede ver que el comunicador figura como empleado fijo de la Procuraduría en la posición citada por el Ministerio Público.



El expediente también indica que en la dependencia de la PGR también fueron nombradas dos hermanas de Alexander Augusto Rojas Elmudesi, Patricia Nathalie Elmudesi García con un salario de RD$95,000.00 y Kirsi María Rojas Figueroa con RD$100,000.00



Según la acusación de la PEPCA este era el «Modus operandis» de la red que no respetaba los procesos de transparencia destinados a evitar el despilfarro del dinero del Estado y la corrupción.