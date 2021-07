María Celeste Arrarás reacciona ante proyecto de ley que busca declarar peleas de gallos patrimonio cultural de RD.

La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás reaccionó indignada y entristecida proyecto de ley que busca declarar las peleas de gallos patrimonio cultural inmaterial de República Dominicana.



“LAS PELEAS DE GALLOS NO SON DEPORTE, NI CULTURA , SON ABUSO ANIMAL. Poner a dos gallos a pelear (con cuchillas amarradas a las espuelas) hasta que uno o ambos quedan gravemente heridos o mueren es simplemente una barbarie, una crueldad”, manifestó Arrarás en sus redes sociales



La veterana comunicadora dijo que aunque no es dominicana comparte su opinión porque sabe que este pueblo “es noble, hospitalario y generoso-nada que ver con lo que son y lo que representan las peleas de gallos”.



La expresentadora del programa “Al Rojo Vivo” expresó que todos los seres humanos sin importar la nacionalidad deben defender a los animales que no tiene voz “de los abusadores”.



“Las peleas de gallos deben ser condenadas en todos los países…!no justificadas como actos culturales!”, concluyó.



Este proyecto fue enviado a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue depositada por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la provincia Santo Domingo, Alexander Javier Cuevas, quien instó a promover en todo el territorio nacional esta práctica.



El legislador justificó la exaltación a la práctica gallística a que en ciudades como Grecia las peleas de gallos, también llamadas lidia, eran consideradas como un deporte nacional, y conceptualizaban que criar gallos para peleas era un arte con el que podían generar recursos económicos.



El congresista agregó en la solicitud que en República Dominicana desde el año 1945 existe la Comisión Nacional de Lidias de Gallos, ahora adscrita al Ministerio de Deportes. Dice, además, que son consideradas un deporte legal, mediante el decreto No.250-99 emitido el 8 de junio del año 1999.



El proyecto establece en el artículo no. 4 que el Estado dominicano deberá encargarse de promocionar la pelea de gallos como un deporte legal nacional, que según establece el congresista, fomentará la realización de torneos municipales, además de que brindará hospitalidad y alegría al pueblo dominicano.