Las grandes ligas del beisbol suspende a Starlin Castro y su equipo Nacionales de Washington le da de baja.

WASHINGTON.-El infielder dominicano Starlin Castro, de los Nacionales de Washington, recibió una suspensión de 30 días sin derecho a salario y una multa por una cantidad no revelada por violar la política de Grandes Ligas sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil.



Poco después de que Grandes Ligas anunció la sanción el viernes, los Nacionales informaron que darán de baja a Castro una vez que cumpla el castigo. Castro será inelegible para la postemporada, bajo los términos de la suspensión y deberá someterse a una evaluación y tratamiento, indicó Grandes Ligas.



“Tras haber revisado toda la evidencia disponible, he concluido que el señor Castro violó nuestra política y resulta apropiado imponer un castigo”, dijo el comisionado de ligas mayores, Rob Manfred, en un comunicado.



El gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, había señalado este mes, durante la pesquisa de Grandes Ligas de las acusaciones contra Castro, que él no planeaba tenerlo de vuelta en el equipo esta temporada.



“Tomamos muy en serio todas las acusaciones de abuso y acoso. Respaldamos plenamente la decisión del comisionado”, recalcó el equipo en un comunicado después del anuncio de Grandes Ligas sobre la sanción.



Castro fue acusado de agresión sexual en relación con un incidente de 2011 en Chicago pero no se le imputaron cargos.



Rizzo aseveró que la situación de Castro fue revisada antes que los Nacionales lo ficharan con un contrato por dos años en enero de 2020 y se dijo “enojado” por las nuevas acusaciones.



El pelotero dominicano de 31 años ha jugado 12 temporadas en Grandes Ligas y cuatro veces ha sido elegido al Juego de Estrellas. Ha vestido los uniformes de los Cachorros de Chicago, Yanquis de Nueva York y Marlins de Miami.



Castro estaba bateando para .283 con tres jonrones y 38 carreras producidas en 87 juegos en lo que va de la temporada. Está en su segunda campaña con los Nacionales después de su paso por los Cachorros de Chicago, Yanquis de Nueva York y Marlins de Miami.

Fuente AP