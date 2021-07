Jefe de seguridad de Jovenel Moise supuestamente visitó Colombia antes de llegada de militares

El jefe de seguridad del presidente Jovenel Moise, Dimitri Hérard, quien supuestamente sería sospechoso de participar en la trama para matar al mandatario, visitó esa nación de América del Sur, días antes de que los exmilitares llegaran a Haití, según una publicación de la revista Semana de Colombia.

Hérard sería interrogado entre el 13 y el 14 de julio, señala la revista, en una investigación que busca conocer su conexión con Colombia y Ecuador. Según La Semana, el jefe de seguridad de Moise viajó en varias ocasiones hacia Ecuador con escala en Bogotá, Colombia, siendo la última ocasión el pasado 22 de mayo

«Hérard se desplazó, según consta en los registros, en el vuelo de Avianca 0209 con destino a la capital del país (Colombia). Después, viajó a Quito (Ecuador) un par de días y regresó de nuevo el 29 de mayo para tomar el vuelo de Avianca 0208 a República Dominicana. Esto ocurrió a apenas cinco días del vuelo que tomaron el 4 de junio la mayoría de colombianos que se desplazaron a Puerto Príncipe, vía Punta Cana», establece La Semana en su publicación.

Además, en la publicación se establece que según un estudio del Center for Economic and Policy Research el presidente Moise no confiaba en su jefe de seguridad por que los Estados Unidos lo consideraban una persona de interés y lo tenía bajo observación.

«De acuerdo con este centro de pensamiento, funcionarios norteamericanos habían viajado a Puerto Príncipe para recoger información que involucraría a Hérard con un lucrativo negocio de tráfico de armas. El documento también señala que Hérard tenía una pésima relación con el director de la Policía, León Charles», dice La Semana.