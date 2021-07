Jean Alain comparte pabellón en Najayo con imputados de casos Pulpo y Operación 13

El ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, imputado en la Operación Medusa, comparte pabellón en la cárcel de Najayo con los acusados de Antipulpo y Operación 13.

Así lo informó una fuente del Nuevo Modelo Penitenciario, que también dijo que cada recinto dispone de los espacios para garantizar la discreción de los imputados y sus abogados, de acuerdo al protocolo establecido por el Covid-19, deben mantenerse a distancia y pueden intercambiar documentos.

Los abogados deben llevar la mascarilla y tenerla puesta todo el tiempo, en el salón hay un agente de seguridad que se pone a distancia.

Jean Alain fue trasladado el miércoles junto a otros imputados en el caso Medusa a Najayo, el grupo está acusado de estafar al estado por más de seis mil millones de pesos.

Están también en prisión por ese caso Jonathan Josel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Forteza.

Del caso Antipulpo cumplen prisión en la cárcel de Najayo Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, de la Unidad de Análisis de la Oisoe; Fernando Rosa Rosa, ex presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

Igualmente lo Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, estos últimos tres supuestamente vinculados a Alexis Medina, el principal imputado en este caso.

Mientras que de la Operación 13 están en esa cárcel el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent; William Rosario y Eladio Batista.

