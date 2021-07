Hermana de Alexandra advierte “tiene cosas suficientes” para destruir a Mozart

Santo Domingo.- La hermana de la influencer Alexandra Hatcu dijo que se hartó de ver a Mozart la Para hacerse la víctima en la historia de separación de la pareja.

Aclaró que Alexandra MVP no le autorizó a emitir declaraciones luego de que ella, a través de un video que colgó en YouTube diera por cerrado el tema.

“Yo lo hice porque mi hermana no lo hizo, mi hermana no tocó ninguno de los temas que debió tocar, yo decidí publicar todas esas cosas y no me arrepiento”, dijo en varios videos que colgó en su stories de Instagram.

Entre las cosas que publicó Romina desmiente al urbano, quien aseguró que Alexandra sabía sobre su relación con Dalisa Alegría.

“Todas las traiciones que le hiciste a mi hermana y no sé cómo no tienes miedo de seguir hablando y hundirte. De todas las cosas que hiciste existen pruebas”, aseguró Romina entre otras cosas en la que indica que el urbano se aprovechó de su hermana porque ella ha guardado silencio.

La rumana advirtió que tiene suficientes “cosas” de Mozart que lo pueden destruir.

