Fernando Villalona explica porqué no irá al funeral de Johnny Ventura; pide disculpas

El merenguero Fernandito Villalona pidió disculpas al pueblo dominicano y en especial a la familia Ventura al no poder asistir al funeral de su compañero Johnny debido a compromisos de trabajo. “Hola pueblo Dominicano, me encuentro cumpliendo compromisos en Orlando, Florida y aprovecho este medio para enviarle toda mi condolencias y solidaridad a la familia Ventura Soriano, especialmente a doña FIFA, a Juan José, Jandy y a todos sus familiares, nietos y hasta bisnietos”, expresó en un video colgado en su cuenta de Instagram. Aseguró que está totalmente destrozado y con el ánimo en el suelo, pero tranquilo, ya que entiende no se le puede reprochar nada a Dios porque él sabe lo que hace. “Se ha ido nuestro padre, específicamente mi padre musical, quien me presentó por primera vez en 1971 en el club universitario del malecón, quien me regaló mi primer libro de música Pozzoli, quien fue mi primer consejero en todos los sentidos de la palabra”, agregó el cantante visiblemente afectado por la muerte del Caballo Mayor. El “niño mimado” calificó a Ventura como su “papá”, al tiempo que admitió que en ocasiones comparaban su carisma con el del artista recién fallecido y lo hacía sentir orgulloso. Sin embargo, “hoy me doy cuenta de que no hay forma (…), jamás será reemplazado”. “Le pido a Dios que lo reciba en sus brazos, Johnny Ventura te fuiste pero vas a quedar en todos nuestros corazones”, dijo Villalona. “Que descanse en paz mi querido viejo Johnny, quisiera decir tantas cosas pero no puedo, el sentimiento y la tristeza me traicionan, lo siento mucho. Paz a tu alma, tu legado jamás morirá”, concluyó El Mayimbe.