Envian corona de flores negra envian corona de flores negra a casa de Jean Alain Rodríguez

El abogado del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Gustavo Biaggi Pumarol, denunció este lunes que al exfuncionario le enviaron a su casa cartas y corona de flores negra, por lo que podría correr peligro en la cárcel.

“El exmagistrado Jean Alain se podía ver expuesto con estos temas. Hay cartas que le mandaron a Jean Alain Rodríguez a su casa, coronas de flores negras, notas funerarias en este período de tiempo”, sostuvo el abogado, aunque no especificó el contenido de las cartas.

Consideró que además de procuradores, los fiscales, jueces, jefes de la Policía que se puedan ver en esas situaciones deberían tener un trato diferenciado en cuanto a cárcel.null

“Tanto el Ministerio Público como los jueces, como área de seguridad, jefe de la Policía, son personas que tienen a su cargo fundamentalmente el combate de la criminalidad. Durante un peíiodo de tiempo desarrollan una línea de trabajo en contra de ese género, esas son personas que deberían de tener un trato diferenciado con respecto a todos los demás ciudadanos, porque ellos son los que combaten la criminalidad”, indicó.

Biaggi Pumarol manifestó que tratamiento puede ser “prisión domiciliaria, vigilancia, restricciones” y que “hay muchas cárceles especiales”.

Sobre el estado de Rodríguez, el abogado sostuvo que en principio el exfuncionario se encontraba conturbado y que ha ido mejorando.

“Lo he visto en un desarrollo en ese trayecto, al principio se veía conturbado con el allanamiento, la prisión, luego en el tiempo lo he visto irse recuperando anímicamente, ha trabajado mucho, el primer día le dejé unas hojas, en la segunda le dejé una libreta pequeña y en la tercera le tuve que llevar una libreta, porque se pasa el día leyendo la acusación, leyendo las pruebas y haciendo reportes, o sea me está haciendo el trabajo”, sostuvo.

En una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11, Biaggi Pumarol indicó que Rodríguez le han estado respetando su derecho a comunicarse y a reunirse con sus abogados.