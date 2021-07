DEFINEN COMO BURLA QUE AEROPUERTO DE BÁVARO NO PAGUE IMPUESTOS POR 15 AÑOS

Asi lo expresaron algunos dirigentes comunitarios, quienes también dicen que sus municipios y barrios tienen muchas necesidades “para que el gobierno ande regalándoles dinero a los multimillonarios".





BÁVARO, LA ALTAGRACIA.- Dirigentes comunitarios de la provincia La Altagracia calificaron como una burla y una falta de respeto que el pasado gobierno haya aprobado una exoneración del pago de impuestos al Aeropuerto Internacional de Bávaro por 15 años, ya que sus residentes atraviesan múltiples precariedades que se podrían resolver con ese dinero.

Consultados respecto a los privilegios fiscales otorgados por el Consejo de Fomento del Turismo (CONFOTUR) a finales de julio del año pasado a la prevista terminal, diversos líderes comunitarios manifestaron su rechazo a esa decisión y expresaron que con esos recursos el actual gobierno pudiera construir las obras sociales que tanta falta hacen en sus localidades.

Se expresaron en esos términos María Villaplywood, presidenta de la Junta de Vecinos Villaplywood; Uridy Marte, empresario y dirigente comunitario de Verón Punta Cana; Debora Marte, presidenta de la Junta de Vecinos Samaritano; Victoriano Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos Friusa y de la Defensa Civil y Miguel Ángel Marcial, presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de los Altos de Friusa y secretario general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“En vez de cobrarles los impuestos, el gobierno pasado se los exoneró a una gente que tienen muchísimo dinero y nunca han hecho nada por la comunidad y nosotros necesitando de todo aquí”, dijo María Villa Villaplywood.

Replicó que los gobernantes deben velar por el bienestar de los más desposeídos, no por los bolsillos de los tutumpotes como se ha hecho en este caso, pues no se ha pensado en la masa pobre a la que siempre se le carga con el cobro de los impuestos.

“Para hacer una casita a mí me cobran una balsa de impuestos y también me cobra el gobierno los impuestos. Y ahora a una gente multimillonaria le exoneran 15 años. Eso es un abuso. Darle ese permiso por 15 años a un aeropuerto donde Verón Punta Cana no tiene hospital, no tiene planta de tratamiento, acueducto, no tiene alcantarillado, faltan muchísimas escuelas, faltan muchísimos liceos, aquí lo que hay es una policlínica que la hizo Antonio Guzmán en 1978 y aquí hay como 100 mil habitantes mal contados y eso no da abasto para nada”, expuso.

Cuestionó que se les hayan exonerado los impuestos a esos multimillonarios en lugar de hacer todo el proceso legal correspondiente y “como manda Dios para hacernos obras sociales a nosotros en las comunidades”.

En tanto, el empresario y dirigente comunitario Uridy Marte expresó que esa obra no es lo que sus promotores han estado diciéndole al país pues lo primero que debieron hacer fue comenzar por el pago de sus impuestos.

“Yo no estoy de acuerdo con que se haga una obra que se exonere del pago de impuestos y nosotros como comunidad no nos estamos beneficiando”, puntualizó.

Destacó que contrario a algunos hoteles que han recibido exenciones fiscales, los mismos sí generan nuevos empleos, pero al construir un segundo aeropuerto, lo que provocaría es dividir los empleos que ya hay en la zona.

De igual manera, Débora Marte, presidenta de la Junta de Vecinos Samaritano expuso que con los impuestos que les van a exonerar a esas personas en caso de construirse esa mega estructura se harían muchas cosas no solo en Bávaro-Verón-Punta Cana, sino también en gran parte del país, por tratarse de grandes sumas de dinero.

De su lado, Victoriano Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos Friusa y de la Defensa Civil dijo sentirse asombrado por la exoneración del pago de los impuestos por parte de CONFOTUR al Aeropuerto Internacional de Bávaro ya que su comunidad tiene muchas carencias y necesidades para andar regalando los recursos.

“Yo como comunitario estoy asombrado porque una comunidad como ésta con muchas carencias, con muchas necesidades, exonerar a una compañía de esa magnitud del pago de impuestos por 15 años es una falta de respeto. Nosotros entendemos como comunitarios que no debe ser así, que esta comunidad necesita igual que todas las demás y si nosotros regalamos lo que por derecho nos corresponde como comunidad entonces dónde vamos a parar”, cuestionó.

Guzmán manifestó que, aunque los recursos que le correspondería pagar a esa empresa no entrarían directamente a la comunidad, sí ingresarían al gobierno central y de ahí se podrían destinar ciertos fondos para obras sociales en la demarcación.

En iguales términos se pronunció Miguel Ángel Marcial presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de los Altos de Friusa quien hizo un llamado al presidente Luis Abinader a que acuda en auxilio de esas comunidades ya que están abandonados de autoridades y las pocas obras que tienen son gracias a donaciones privadas.

“Exonerar por 15 años una obra a una empresa de esa magnitud millonaria sin antes venir aquí y hacer algo por nuestra comunidad yo entendería que es como una burla a nuestra comunidad”, afirmó.

Entre las obras y servicios que requieren los barrios y municipios de la provincia, los líderes comunitarios citaron: las aceras, contenes, asfaltados, centro de capacitación, hospitales, acueductos, play deportivos, entre otras.

Dentro de la cadena de irregularidades en el proceso de aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro una fue la decisión del pasado gobierno, a través del CONFOTUR, a tan sólo un mes antes de salir del poder, de liberar del pago de impuestos por 15 años a esa obra, siendo esa la primera vez que ese organismo concede tales privilegios a un aeropuerto privado en el país.

De acuerdo a informaciones del Ministerio de Hacienda, como parte del análisis costo-beneficio del Aeropuerto de Bávaro, hecho a solicitud del CONFOTUR, “en ausencia de los incentivos tributarios el proyecto no sería financieramente rentable, debido a que este no compensa la inversión inicial realizada”.

El informe señala también que “los incentivos tributarios representarían un sacrificio fiscal para el Estado de RD$4,403.9 millones durante los años considerados, de los cuales el 73% corresponde al impuesto sobre la renta; el 20.4% al impuesto sobre los activos; el 4.0% al impuesto a la transferencia inmobiliaria; y el 2.6% al arancel e impuestos a las importaciones”.

