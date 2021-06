VIDEO/Diputado por Santiago aclara nunca ha utilizado doble identidad; “yo estoy limpio"

República Dominicana.-El diputado por la provincia Santiago, Luis René Fernández Tavárez, aclaró que no tiene nada que ocultar en lo concerniente a su identidad y de lo que se trata es de un proceso de declaración tardía ante una deficiencia que antes tenía registro civil, como también le ocurrió a miles de dominicanos. “En mi caso lo que existe es un proceso de declaración tardía de hace 20 años. Mi padre, José Félix Fernández, residente en los Estados Unidos, reclamó su paternidad sobre mí, por lo que fui sometido a una prueba de ADN verificada por la Embajada de los Estados Unidos en el país, para luego otorgarme la residencia y más adelante la ciudadanía norteamericana”, indicó. Expresó que no pretende quedarse callado ante una situación que afecta su moral y la de su familia. Reproductor de vídeo

“Yo estoy limpio, no he cometido ningún ilícito, y nunca he utilizado doble identidad. Además, nunca he usurpado documentos mexicanos y tampoco he pisado tierra mexicana”, dijo el diputado por Santiago.

Además, manifestó que fue declarado legalmente en 2001 y la Junta Central Electoral no eliminó el segundo registro y como es de conocimiento, el último debió eliminar el primero.