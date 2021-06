Tribunal declara en rebeldía al español Danny Daniel demandado en RD por delitos alta tecnología

Por Samuel Tejada

República Dominicana.-La cuarta sala de la cámara penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional declaró en rebeldía al conocido artista español Danny Daniel, a casi un año de la demanda iniciada por el dominicano Zacarías Ferreira, por violación de los artículos 21 y 22 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Danny Daniel se encuentra en este momento prófugo de la justicia dominicana.

El fallo dado por el tribunal de la sala presidida por el Juez Teófilo Andújar Sánchez, establece que a Danny Daniel se le prohíbe la salida del país sin autorización judicial competente, se autoriza la publicación de sus datos y generales en un diario de circulación nacional para facilitar su búsqueda y captura, autorizando el arresto del imputado y el embargo de los bienes del mismo, por un monto de diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000.000.00).

Por su parte, Zacarías Ferreira, ha contado con la representación legal y asesoría constante del doctor Pedro Feliz Montes de Oca y la licenciada Aracelis Liriano Aquino, quienes han llevado el caso desde el primer día, además del asesor técnico Alejandro Martínez.

Los hechos

En julio del 2020 el cantautor español Danny Daniel hizo reiteradas denuncias en los medios de comunicación dominicanos acusando al artista Zacarías Ferreira de haber robado una canción de su autoría (“Tú no correspondes”), amenazando con una acción legal que al pasar el tiempo nunca sucedió, quedándose en palabras acusatorias.

Zacarías Ferreira procedió a demandar a Danny Daniel, quedando este lunes (a un año de los hechos) demostrado que éstas sólo fueron declaraciones difamatorias e injuriosas, ya que después de varias citas por la vía que ordena la ley, y a través de la cancillería, y después de comprobar que este recibía las citaciones haciendo caso omiso a las mismas, la justicia dominicana procedió a declarar en Rebeldía a Danny Daniel.

Zacarías

El destacado cantautor dominicano desde el primer momento al enterarse por los medios de comunicación de la acusación de Danny Daniel, se mostró sorprendido, indignado y abierto al diálogo, no teniendo nunca un acercamiento por parte de Danny Daniel al pasar el tiempo, sino más bien reiteradas acusaciones en programas de TV, radio y periódicos de circulación nacional e internacional.

El daño moral causado por Danny Daniel a Zacarías Ferreira es incalculable, no existiendo dinero que reponga los estragos sustanciales causados en la vida y carrera del artista dominicano.

Es y siempre será para Zacarías de suma importancia dejar claro que no registró ni se apropió del tema “Tú no correspondes” de Danny Daniel, y así lo prueba el crédito dado al cantante español en su disco “El triste” publicado en el año 2000 (hace 21 años), y la comunicación emitida por ASCAP que prueba que esta canción no está registrada por Ferreira.