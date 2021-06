Senado aprueba resolución prohíbe entrada de personas no vacunadas a lugares públicos y privados

SANTO DOMINGO.- El Senado aprobó este martes por mayoría de votos, una resolución que recomienda al Gobierno prohibir la entrada a lugares públicos y privados a personas que no estén vacunadas contra el coronavirus.

Según el proyecto de resolución aprobado, se le solicita al presidente Luis Abinader que impida la entrada a lugares públicos y privados como restaurantes, espacios de expendio de alcohol, bancos y transporte público a aquellos pobladores que aún no estén vacunados contra el virus con el fin de detener la propagación del mismo.

Antes de aprobarse la iniciativa, su proponente, senador Dionis Sánchez, dijo que “nadie” tiene el derecho a contagiar a otros pobladores que sí decidieron vacunarse contra el covid y explicó que su proyecto no establece obligatoriedad para inocularse, sino restricción para que aquellos que decidieron no vacunarse, no puedan ingresar a ciertos lugares.

“Esto lo hacemos como un respaldo para el presidente Luis Abinader porque aquí hay vacunas contra el covid. Con esto no se viola el derecho de nadie porque ya el mismo estado de emergencia en que vivimos nos restringe algunos derechos”, expuso Sánchez.

Sus puntualizaciones encontraron el apoyo de la mayoría de los legisladores, quienes tomaron turnos de ponencia explicando que con esta aprobación se motiva a la población a vacunarse contra el coronavirus.

Como leyó el congresista en la pasada sesión ordinaria, este proyecto se realizó con el objetivo de “preservar la salud colectiva”, por lo que aquellos que no estén vacunados estarán impedidos de ingresar a lugares donde puedan formarse aglomeraciones.

Esta iniciativa de resolución fue estudiada por la comisión de salud de los senadores, presidida por Lía Díaz, y allí se analizó el proyecto por una semana y se decidió rendir un informe favorable para su rápida aprobación.

Mientras motivaba la resolución de su autoría, el senador Sánchez detalló la alta positividad y cantidad de casos de covid-19 que actualmente arropan a la nación dominicana.

Asimismo, dijo que si todos los dominicanos no acceden a la aplicación de las vacunas, la población no ganaría la inmunidad colectiva. Es por esto que Sánchez junto a Marte y al senador Eddy Nolasco propusieron esta iniciativa que deberá ser sancionada en una semana por el pleno de la Cámara Alta.

Cuando este proyecto fue introducido en la pasada sesión, encontró las opiniones contrastadas de internautas, funcionarios y ciudadanos que apoyaron o rechazaron el proyecto.