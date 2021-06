Romeo Santos: “Yo soy el que le debe a Anthony Santos”. "Mi papá artísticamente hablando”

Para nadie es un secreto la admiración que siente Romeo Santos hacia Anthony Santos, su “papá musical” por lo que el cantante no pierde oportunidad para resaltar lo agradecido que está con “El Mayimbe”.



“Yo le he pedido a Anthony Santos, vamos a poner un número, quizás 50 favores, Anthony me ha hecho 48. Entonces, cuando yo le digo que venga a ´Utopía´ él no pudo por asuntos personales, pero es que yo soy el que le debe a Anthony Santos”, de esa manera respondió el “Rey de la bachata” a la pregunta que le realizó Brea Frank sobre el porqué Anthony no estuvo en el disco de Romeo.



“Anthony es mi papá artísticamente hablando”, recalcó Romeo.



No es la primera vez que el bachatero se expresa así sobre el “Bachatú”, con quien ha grabado varios temas.



El artista, quien recientemente se ganó el Gran Soberano, estrena hoy el concierto “Utopia Live from MetLife Stadium”, y el documental “The King of Bachata, y como parte de esos eventos el locutor Brea Frank lo entrevistó.



Romeo Santos: Utopia Live from MetLife Stadium se enfoca en la presentación del cantante, el 21 de septiembre de 2019, en el estadio multideportivo ubicado East Rutherford, Nueva Jersey, donde rompió récord de asistencia. Allí reunió, por primera vez en vivo, a todos los legendarios bachateros con quien colaboró en su álbum Utopía (2019).



Mientras, la película documental Romeo Santos: The King of Bachata entrelaza la historia de dicho género con el legado musical de Romeo. Las cámaras siguen a su coterráneo The Kid Mero, quien narra el ascenso de este género, marginado desde las zonas rurales de República Dominicana, hacia el reconocimiento internacional.



También incluye el recorrido de Romeo por el campo, en su “Gira del Pueblo”, mediante la cual ofreció actuaciones gratuitas en varias provincias del país que nunca habían tenido un concierto. Asimismo, muestra su proceso creativo tras bambalinas a los televidentes, mientras trabaja en el estudio de grabación.



Los largometrajes cuentan con apariciones de: Aventura, Cardi B, Daddy Yankee, El Chaval De La Bachata, Elvis Martínez, Emilio Estefan, Frank Reyes, Joe Veras, Kiko Rodríguez, Luis Vargas, Marc Anthony, Monchy & Alexandra, Raulín Rodríguez, Sergio Mendes, Thalía, Tommy Mottola y Zacarías Ferreira entre otros.



Los documentales se desarrollan mayoritariamente en spanglish con subtítulos en inglés y español. Este proyecto es el primero realizado por la nueva división de cine de Chimby Productions, casa productora de Romeo Santos.