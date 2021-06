PUEBLA, México.-Con un rally de cinco carreras en el séptimo, encabezado por el toletero Juan Francisco, Diego Goris y Johan Mieses, dio a la República Dominicana un triunfo de 10-7 frente a Venezuela, en la apertura del último Clasificatorio Olímpico de América que se realiza en el estadio Hermanos Serdán.

Los quisqueyanos se vieron debajo 5-6 en la apertura del séptimo y enviaron a nueve hombres al plato, tronando primero Francisco con jonrón de dos carreras por el bosque central contra Luis Madero que puso 7-6 la pizarra.

Inmediatamente después, Mieses despachó una recta de Madero sobre la verja del izquierdo y hasta que la bola no cayó no comenzó a trotar por las bases. Goris, el siguiente bateador, completó el "back to back to back", con un bambinazo por el izquierdo contra Yapson Gómez, su segundo del juego.

La otra del inning fue gracias a un error del campocorto Luis Sardiñas en batazo de Emilio Bonifacio, anotando Gustavo Núñez desde segunda.

Francisco concluyó de 5-3 con jonrón y cinco impulsadas, Goris de 4-2 con dos cuadrangulares y dos producidas, mientras que Mieses se fue de 5-2 con doble, un vuelacerca y una remolcada. Gustavo Núñez también brilló de 5-3 con una anotada.